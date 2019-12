Yine bir Fenerbahçeli!..

CEVAHİR EVREN / TEMPO24



Gazetelerin spor sayfalarında Yusuf transferi

Sadri Şener: Beşiktaş'a zaten bu yakışırdı

Beşiktaş taraftarı Yusuf transferine tepkili

KURTARICI DENİZLİ



TARAFTARIN TEPKİSİ



Beşiktaş yönetimi ilginç bir çıkışla, haftalardır Trabzonspor’un kadrosuna katmak için çaba sarf ettiği Yusuf Şimşek’i transfer etti. Yusuf, Türk futbolunun her ne kadar muhteşem yeteneğe sahip olsa da hiçbir zaman ‘futbolcu kategorisine girememiş, Fenerbahçe’de oynadığı dönemlerde profesyonel olmayan davranışları nedeniyle bölgedaşlarının gerisinde kalmış, Denizlispor’daki çıkışını İstanbul’da sürdürememiştir.Yusuf uzun yıllardan sonra ilk kez bu sezon yeniden kalitesini ortaya koymaya başladı, bu tartışmasız bir gerçek ve Bursaspor’da geçen kısa macerasında önemli işler yapmayı başardı, hatta milli takım mertebesine kadar da yükseldi.. Tabii burada kayıp, geçen yıllar, çünkü bu ‘denilen yetenek futbolunun sonbaharına geldi.Yusuf’un Beşiktaş’a geçmiş olması, kendisi adına bence ‘’ bir şey.. Son döneminde yeniden İstanbul’a, büyük bir takıma gelmek her futbolcunun yaşayabileceği bir senaryo değil!.. Ama bunun sadece Yusuf’un ‘’ performansıyla açıklanamayacak bir transfer olduğunu da hepimiz gibi onun da çok iyi bilmesi gerekiyor.Beşiktaş Yönetimi'nin son yıllarda sıkça yapmaya başladığı hatalar ve bana kalırsa bu transferle artık tavan yapan son dakika hamleleri (ki bunlar bizim futbol kültürümüzün oldukça geride kalmış, nostaljik yanı olan bir şeydi)r, ipin ucunu kaçırdığı göstermektedir..Ertuğrul Sağlam’ın takımdan ayrılmasıyla göreve getirilen Mustafa Denizli takımın başında geçirdiği kısa periyodu başarılı bir şekilde tamamladı demek zor. Kurtarıcı arayışlarına girmiş olması, takımın havasını nasıl etkileyecek hep birlikte göreceğiz..Takım önce Denizli’ye güvendi, nasılsa artık bir 'denildi, Mustafa hoca da, her fırsatta sezon sonudedi, Fenerbahçe’nin 9 puan önünde aldığı takım şimdi, 6. sırada.. Eski öğrencisine sarılan Denizli’nin takımının ikinci bir kurtarıcıyla saha içinde de dengelerinin değişeceğini öngörmek zor olmasa gerek…Bir de taraftarın bu transfere yaklaşımı… Evet, Yusuf futbolumuzda efendiliğiyle bilinen, kimseye çok fazla bulaşmamış, saygılı bir topçudur… Ama Yusuf da, tıpkı Mehmet Yozgatlı, Mustafa Doğan, Ali Güneş, Nobre, Rüştü ve diğerleri gibi eski bir Fenerbahçeli…