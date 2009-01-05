Yine bir Fener maçında

CÜNEYT ÇAKIR 10 AY SONRA FENERBAHÇE'NİN MAÇINI YÖNETECEK

Cüneyt Çakır en son 26 Şubat 2008 günü Ali Sami Yen'de oynanan olaylı Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yönetmiş ve maçı 4 kırmızı 11 sarı kart çıkartarak tamamlamıştı.Fortis Türkiye Kupası grup eleme 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, kupada 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:Antalyaspor-Trabzonspor: İlker MeralKayserispor-Malatyaspor: Özgür YankayaBeşiktaş-Gaziantep Büyükşehir Belediyespor: Aytekin DurmazAnkaragücü-Tokatspor: Serkan ÇınarManisaspor-Konyaspor: Fethi Serkan KoçakDenizlispor-Alanyaspor: Zafer DemirFenerbahçe-Bursaspor: Cüneyt ÇakırAltay-Galatasaray: Deniz ÇobanFortis Türkiye Kupası'nda 3. hafta maçlarının hakemleri açıklandı. Fortis Türkiye Kupası D Grubu kapsamında, 7 Ocak Çarşamba günü 20.00'de oynanacak Fenerbahçe - Bursaspor maçı için ise Merkez Hakem Kurulu hakem Cüneyt Çakır'ı maça atadı.Sporx'in derlediği habere göre; Cüneyt Çakır F.Bahçe adına en son 26 Şubat 2008 günü Ali Sami Yen'de oynanan olaylı Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yönetmiş ve maçı 4 kırmızı 11 sarı kart çıkartarak tamamlamıştı. Fortis Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında son dakikada Ümit Karan'ın bulduğu gol ile 2-1 mağlup olurken, Lincoln ve Ümit Karan'ın kavgası da akıllardaydı.Fenerbahçe'den 26. dakikada Lugano, 75. dakikada Gökhan 2. sarı kartların ardından, Galatasaray'ın son dakikadaki galibiyet golünün ardından da kaleci Volkan Demirel, direkt kırmızı kartla oyun dışında kalırken, Galatasaray'dan ise Lincoln, yine uzatma bölümünde çift sarı karttan kırmızı kart görmüştü. Dev maçta ayrıca Galatasaray'dan 4, Fenerbahçe'den de 7 futbolcu sarı kart görürlerken, Fenerbahçeli Lugano, Selçuk, Volkan Demirel, Gökhan, Deivid, Semih ve Edu, Galatasaray'dan ise Volkan, Ümit, Lincoln ve Arda sarı kartla cezalandırılmıştı.İşte MHK yaklaşık 1 sene Cüneyt Çakır'ı Fenerbahçe maçlarına atamazken kupa mücadelesinde bu sürgünü sonlandırdı. Şükrü Saracoğlu'nda 7 Ocak Çarşamba günkü maçta Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Alex Taşçıoğlu yapacak.Cüneyt Çakır en son 21 Aralık'ta oynanan ve Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 4-2 yendiği maçta düdük çalarken verdiği kararlar ve özellikle Beşiktaşlı Delgado'ya gösterdiği kırmızı kart maç sonu tartışmalara neden olmuştu.