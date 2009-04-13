CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın gözaltına alınmasıyla ilgili, ''Yine bilim insanları gözaltına alınıyor. Haklarında yalan-doğru bir takım iddialarla bilim adamları sindirilmektedir'' dedi.



Ateş, ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında Kanal B Televizyonu'nu ziyaret etti. Kanal B Televizyonu Genel Müdürü Nahit Duru ile görüşen Ateş, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. '''Bunlar terör örgütü değildir. Türkiye'de bir terör vardır, bu terör de Adalet ve Kalkınma Partisi terörüdür'' ifadesini kullanan Ateş, şunları söyledi:



''Bu terör de iktidar terörüdür. Bu, 29 Mart seçimlerinin rövanşıdır. Seçimlerde halkı sindiremeyenler, şimdi Türkiye'nin bilim insanlarını, demokratik düşünce kuruluşlarını sindirmeye çalışıyorlar. AKP, bugüne kadar gerginlikten beslendi, Türkiye'yi kamplara bölerek, Türkiye'yi kutuplaştırarak kendisini ayakta tuttu. Bu aramalara Türkiye kamuoyunun topyekun tepki göstermesini bekliyoruz. Bugünlerin geçeceğine inanıyoruz. Yine bilim insanları gözaltına alınıyor. Haklarında yalan-doğru bir takım iddialarla bilim adamları sindirilmektedir.''



Ateş, Kanal B televizyonunun arşivine ve bilgisayar kasalarına el konulduğunu belirtti.



Aramalar sona erdi



Bu arada soruşturma kapsamında Başkent Üniversitesi Rektörlüğü'ndeki ve Kanal B'deki aramaların sona erdiği öğrenildi.



Rektörlük önünde toplanan öğrenci ve üniversite çalışanları, aramalar sırasında protesto gösterisinde bulundu.



''Türkiye laiktir laik kalacak'', ''Mustafa Kemal'in askerleriyiz'', ''Haberal'a uzanan eller kırılsın'', ''Genciz, Türküz, Atatürkçüyüz'' şeklinde slogan atan öğrenci ve çalışanlar, Türk bayrağı açtı, 10. Yıl Marşı ile İstiklal Marşı'nı okudu.



Yaşanan gelişmeler üzerine Başkent Üniversitesi Senatosu'nun toplandığı öğrenildi. Toplantı bitiminde rektör yardımcılarından birinin açıklama yapması bekleniyor.



(AA)

