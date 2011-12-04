Yine Batuhan yine olay!

T24



DEDE'DEN HAYAT ÖPÜCÜĞÜ



Batuhan Karadeniz'in formasını çıkarıp saha içinde 3'lü çektirmek istemesi üzerine bazı Bursasporlu taraftarlar, saha içine girdiler. Güvenlik güçleri sahaya giren taraftarları dışarı çıkarmaya çalışırken, diğer tribünlerden de başta Batuhan olmak üzere Eskişehirspor futbolcularına tepki oluştu.Tribünlerden sahaya koltuklar fırlatılırken, Eskişehirsporlu futbolcular soyunma odasına koruma kalkanı altında gitti. Bu sırada bazı Bursasporlu taraftarlar, Eskişehirspor'a yönelik 'şikeci' diye tezahürat yaptı.Polisin, sahaya girenleri gözaltına almasıyla gerginlik sona erdi. Eskişehirspor taraftarları, tedbir amacıyla uzun süre tribünde bekletildi.