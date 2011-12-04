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Spor

Yine Batuhan yine olay!

Eskişehirspor'un deplasmanda 1-0 kazandığı Bursaspor maçından sonra Eskişehirsporlu

04 Aralık 2011 02:00

T24 - Eskişehirspor'un deplasmanda 1-0 kazandığı Bursaspor maçından sonra Eskişehirsporlu futbolcu Batuhan’ın saha içine girip 3'lü çektirmek istemesi tribünlerde gerginliğe neden oldu. 

Yine Batuhan yine olay

Batuhan Karadeniz'in formasını çıkarıp saha içinde 3'lü çektirmek istemesi üzerine bazı Bursasporlu taraftarlar, saha içine girdiler. Güvenlik güçleri sahaya giren taraftarları dışarı çıkarmaya çalışırken, diğer tribünlerden de başta Batuhan olmak üzere Eskişehirspor futbolcularına tepki oluştu.


DEDE'DEN HAYAT ÖPÜCÜĞÜ

Tribünlerden sahaya koltuklar fırlatılırken, Eskişehirsporlu futbolcular soyunma odasına koruma kalkanı altında gitti. Bu sırada bazı Bursasporlu taraftarlar, Eskişehirspor'a yönelik 'şikeci' diye tezahürat yaptı.

Polisin, sahaya girenleri gözaltına almasıyla gerginlik sona erdi. Eskişehirspor taraftarları, tedbir amacıyla uzun süre tribünde bekletildi.


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