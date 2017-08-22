Yine Batuhan Karadeniz, yine 'disiplin sorunu'...

Türkiye futbolunda bir dönem umutla bakılan ancak disiplinsiz davranışları nedeniyle istenilen seviyeye gelemeyen Batuhan Karadeniz, Şanlıurfaspor tarafından Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) şikayet edildi. TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Şanlıurfaspor'un 26 yaşındaki forveti Batuhan Karadeniz için antrenmanlara katılmadığı gerekçesiyle kulübü tarafından TFF'ye şikayette bulunuldu. Bu olayların ardından bir dönem A Milli Takım forması da giyen forvet, bonservissiz olarak Makedonya'nın Skenderbeu takımına transfer oldu.

Beşiktaş’tan disiplinsiz davranışları nedeniyle gönderilen 26 yaşındaki futbolcu, 2 sene önce Sivasspor’da oynadığı dönemde İstanbul’da magazin muhabirlerine yakalanmış ve “Sizden kurtulamayacak mıyım? Sizin yüzünüzden bir sürü trafik cezası geliyor. Bu yaptıklarınızın bana maliyeti 200 bin lirayı buluyor. İsterseniz şimdi gelin beni ‘karılarla’ çekin. Buradan Reina’ya gidiyoruz, orada ‘karılar’ beni bekliyor!” ‘açıklamasını’ yapmıştı.

"300 basıyor bu araba"

Bekleneni veremeyen ve Türkiye futbolu adına ‘hayal kırıklığı’ olarak değerlendirilebilecek Batuhan’ın, Eskişehirspor’da oynadığı dönemde Lig TV muhabiri Atakan Kurt’a verdiği röportajda kullandığı, “Eskişehir’den İstanbul’a 1 saatte falan gidiyorum. Altımdaki araba Ferrari, 300 basıyor bu araba” ifadesi de dikkati çekmişti.

A Milli formayla 2 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, Eskişehirspor’da oynadığı dönemde eski takımı Beşiktaş’ın dünyaca ünlü futbolcusu Guti Hernandez’e maç sırasında, “N’aber lan Guti” demesi nedeniyle oldukça tepki çekmişti.

"Batugol" deniyordu; 25 maçta 81 gol

15 yaşındayken Beşiktaş U15 takımında oynayan ve performansıyla oldukça genç yaşta A Takım'a yükselen 1.91 boyundaki Batuhan, Beşiktaş U15 forması altında 25 maçta 81 gol kaydetmişti. Genç yaşında muazzam istatistiklere ulaşan oyuncu için efsane futbolcu Gabriel Batistuta'ya yakıştırılan 'Batigol' lakabına atıfta bulunularak "Batugol" denmeye başlanmıştı...

Bunun yanı sıra Milli Takım alt yaş gruplarında da forma giyen Batuhan'ın Türkiye U21 formasıyla 1 maçta 2 gol, U17'de 29 maçta 17 gol ve U16'da 26 maçta 24 gollük bir performansı vardı.