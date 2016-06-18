Yine Bağdat Caddesi; minibüs ile otobüs çarpıştı, 5 yaralı

İstanbul Maltepe Bağdat Caddesi'nde yolcu minibüsü ile özel halk otobüsü kafa kafaya çarpıştı, 5 kişi yaralandı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Olay, İstanbul Maltepe Bağdat Caddesi Küçükyalı Işıklar mevkiinin Kadıköy istikametinde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Kadıköy Pendik hattında çalışan 34 M 2616 plakalı İlker Kılıçkaya yönetimindeki yolcu dolu minibüsün seyir halindeyken sol ön lastiği patladı.

Kartal istikametine giderken sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, diğer şeride geçerek karşı yönden gelen Pendik Kadıköy hattında çalışan Özel Halk Otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı.

5 kişi yaralı

Kazada minibüsün sürücüsü direksiyona sıkışırken, içerideki 3 yolcu da yaralandı. 34 TP 5291 plakalı otobüsün sürücüsü Serkan Dülger de hafif şekilde yaralandı.

Sürücü minibüsün içinde sıkıştı

Olayı gören vatandaşlar itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulanslar yaralıları çevre hastanelere götürdü. Minibüsün içerisinde sıkışan sürücü İlker Kılıçkaya ise itfaiyenin çalışması sonucu kurtarıldı. Ambulansa alınan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.