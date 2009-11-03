Yine aynı makam aracı yine arıza

Ergenekon Savcısı Zekeriya Öz’e tahsis edilen Başbakan Erdoğan’ın içinden mahsur kaldığı için balyozla camı kırılarak kurtarılan zırhlı Mercedes makam otomobili yine arızalandı.

Trafik Vakfı'na ait bir çekici, sabah, Zekeriya Öz'ün bir haftadır arızalı olan Mercedes makam otomobili götürmek için Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesi’ne geldi.

Bu sırada Kurmay Albay Dursun Çiçek’in hazırladığı iddia edilen ıslak imzalı ’İrtica ile Mücadele Eylem Planı’ belgesi ile ifade vermesi için gelmesini bekleyen basın mensupları, makam otomobilini çekiciyle kaldırılırken görüntüledi. Zekeriya Öz’ün makam aracı daha sonra tamir için servisi götürüldü.

Öte yandan Ergenekon Savcısı Zekeriya Öz, Ergenekon Soruşturması'nı birlikte yürüttüğü meslektaşları ile korumalar eşliğinde öğlen yemeği sonrası Çırağan Caddesi üzerinde kısa bir yürüyüş yaptı.