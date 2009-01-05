Yine Ankara, yine doğalgaz: 1 ölü

Ankara'nın Sincan ilçesinde akşam saatlerinde komşularının evlerine ziyarete geldiklerinde kapıyı çalmaları üzerine içeriden haber alamadılar. Bu olaydan şüphelenen komşuları polisi aradı. Polis'in çilingirci yardımıyla kapıyı açmaları sonucu Şefika Susam, Mavil Susam ve Tuba Susam'ın yerde baygın olarak yattığını gören polis ekipleri ve komşuları ticari taksi ile Sincan Özel Lokman Hekim hastanesine götürüldü.

Buradaki ilk müdahalede Hastane yetkilileri 41 Yaşındaki Şefika Susam'ın hastaneye ölü olarak geldiğini tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamadığını 17 yaşındaki Tuğba"nın yoğun bakımda tutulduğunu belirtti. 63 yaşındaki Mavil Susam ise Ankara Numune hastanesine kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

Lokman Hakim Hastanesi yetkilileri vakanın Doğalgaz kaynaklı Karbonmonoksit zehirlenmesi olduğunu açıkladılar. OIlay ile ilgili soruşturma sürüyor.