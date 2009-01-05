Yine Ankara, yine doğalgaz: 1 ölü

Yeni yıla 7 üniversite öğrencisinin bıraktığı acı ile
uyanan Ankara bu akşam da doğalgazdan 1 kişinin ölümü 2 kişinin de
zehirlenme vakası ile sarsıldı.
Ankara'nın Sincan ilçesinde
akşam saatlerinde komşularının evlerine ziyarete geldiklerinde kapıyı
çalmaları üzerine içeriden haber alamadılar. Bu olaydan şüphelenen
komşuları polisi aradı. Polis'in çilingirci yardımıyla kapıyı açmaları
sonucu Şefika Susam, Mavil Susam ve Tuba Susam'ın yerde baygın olarak
yattığını gören polis ekipleri ve komşuları ticari taksi ile Sincan
Özel Lokman Hekim hastanesine götürüldü.
Buradaki ilk müdahalede Hastane yetkilileri 41 Yaşındaki Şefika
Susam'ın hastaneye ölü olarak geldiğini tüm tıbbi müdahalelere rağmen
kurtarılamadığını 17 yaşındaki Tuğba"nın yoğun bakımda tutulduğunu
belirtti. 63 yaşındaki Mavil Susam ise Ankara Numune hastanesine
kaldırılarak yoğun bakıma alındı.
Lokman Hakim Hastanesi yetkilileri vakanın Doğalgaz kaynaklı
Karbonmonoksit zehirlenmesi olduğunu açıkladılar. OIlay ile ilgili
soruşturma sürüyor.