Yine Almanya yine gıda skandalı

Almanya'ya Sırbistan'dan zehirli madde içeren 45.000 ton hayvan yemi getirildiği ortaya çıktı. Aşağı Saksonya Eyaleti Tarım Bakanlığı içinde kanseri tetikleyen Aflatoxin B1 maddesi bulunan yemlerin binlerce çiftlikte kullanıldığını doğruladı.

Bakanlık 10.000 ton zehirli yemin Almanya'daki 3700 çiftlikte hayvanlara verildiğini tespit etti. Bu yemler özellikle inek, sığır, domuz ve tavuk çiftliklerinde kullanılıyor.

Skandal, inek sütlerinde yapılan rutin kontroller sırasında bazı değerlerin sınırın üzerine çıkmasıyla patlak verdi.Yapılan incelemeler sonrası yemlerde yüksek oranda Aflatoxin maddesine rastlandı. Normalde 1 kilo yemde üst sınırı 0,02 miligram olan Aflatoxin B1, alınan numunelerde 0,204 miligram olarak tespit edildi.

Erhan Merttürk'ün Cnn Türk'te yer alan haberine göre, Sırbistan'dan deniz yoluyla getirilen yemlerin büyük kısmına Bremen ve Brake limanlarında el koyuldu.

Küf maddesi olarak bilinen Aflatoxin B1 kanseri en çok tetikleyen maddeler arasında gösteriliyor. Aşağı Saksonya Eyaleti Tarım Bakanlığı hayvanların yediği bu zehirli yemlerin süt ve et ürünleri üzerinden insana bulaşması konusunda "çok düşük ihtimal" açıklamasını yaptı.

Bakanlık şimdi yemlerin kullanıldığı hayvan çiftliklerinde daha detaylı incelemeler başlattı.

Almanya'da perşembe günü Federal Meclis aldığı kararla gıda konusunda ortaya çıkan skandalların doğrudan tüketiciyle paylaşılmasına karar vermişti.