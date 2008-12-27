Yine 6. İhtisas Kurulu skandalı

Hüseyin Üzmez’in davasında hazırladıkları raporla tepki toplayan Adli Tıp Kurumu 6. Adli İhtisas Kurulu, cinsel istismara maruz kalan 5 yaşındaki çocuk için de ‘beden ve ruh sağlığı bozulmamıştır’ raporu verdi. Avukatların yaptığı itiraz kabul edildi



Vakit yazarı Hüseyin Üzmez’in “cinsel istismar suçundan” yargılandığı davada tahliyesine neden olan raporu veren Adli Tıp Kurumu 6. Adli İhtisas Kurulu’nun Isparta’da cinsel istismara maruz kalan 5 yaşındaki kız çocuğu için de, “beden ve ruh sağlığının bozulmadığı” yönünde rapor verdiği ortaya çıktı. Benzer birçok başka rapora da imza atan kurulun raporuna itiraz edildi. Mahkeme, 16 Aralık’ta verdiği ara kararda mağdurenin psikoloji konusunda uzman bir bilirkişinin de bulunduğu Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na sevk edilmesine karar verdi.



Yalvaç ilçesinde, 28 Ağustos 2007’de meydana gelen olayda, 5 yaşındaki A.K.’nin komşusunun oğlu M.Ç.’nin (17) cinsel istismarına maruz kaldığı gerekçesiyle dava açıldı. Yalvaç Asliye Ceza Mahkemesi de mağdurenin beden ve ruh sağlığının bozulup bozulmadığının tespiti için 6. İhtisas Kurulu’na sevkine karar verdi.

Kurul, oy birliğiyle Üzmez davasında olduğu gibi A.K.’nin “beden ve ruh sağlığının bozulmadığı” yönünde rapor verdi. Minik A.K.’nin avukatları da rapora 15 Aralık 2008’de itiraz ederek kurulda bir çocuk psikiyatristi bulunmamasına işaret etti.



Akşam ne yedin?



A.K.’nin avukatlarından Şükrü Bekmezci, rapor incelendiğinde mağdureye hukuki ve tıbbi bir araştırma yapıldığını gösterir bilgi ve emare bulunmadığını belirterek, şunları kaydetti:

“Kurul, dosya özetini çıkarmış ve gerekçe olarak yazmıştır. Gözleme dayalı hiçbir tıbbi veri yok. Mağdure, kurul önündeki muayeneye babasıyla çıkmıştı. Babası bana ‘Orada hiçbir şey yapmadılar. Sadece bir doktor kızıma, senin adın ne ve akşam ne yedin diye sorduktan sonra, muayene bitti deyip dışarı çıkardılar’ dedi. İki basit soru ve bir dakikalık muayeneyle cinsel istismara maruz kalan bir çocuğun bedensel ve ruhen travmaya uğrayıp uğramadığını tespit etmek mümkün mü?”



Yasal zorunluluk



“Kurulda çocuk psikiyatristi bir üyenin bulunması yasal zorunluluk iken, raporu imzalayanlar arasında çocuk psikiyatristi bulunmadığı görülmektedir. Çünkü ruh sağlığı ve hastalıkları ile çocuk psikiyatrisi uzun yıllar önce birbirinden ayrılmış, iki ayrı tıp disiplinidir ve birbirinin yerine ikame edilemezler.”



Üzmez’e ‘alıkoyma’ davası yok



Bursa’da 14 yaşındaki B.Ç.’ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 6 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen Vakit gazetesi yazarı Hüseyin Üzmez için ‘alıkoyma’ suçundan ek iddianame hazırlanması talebi, savcı tarafından kabul edilmedi. Savcı, suç unsurunun oluşmamasını gerekçe gösterdi. Üzmez’e ‘tutuklama’ talebi de ikinci kez reddildi.



Nisan ayında B.Ç.’ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklananan, yargılandığı Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 28 Ekim’de tahliye edilen Üzmez hakkında, mağdur kızın avukatı Nevin Cambaz, ‘alıkoymak’ suçundan ek iddianame hazırlanmasını talep etmişti.

B.Ç.’nin avukatı Cambaz’ın bir önceki duruşmada Üzmez’in tutuklanması için Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yaptığı başvuru, bir üst mahkeme olan Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nce ikinci kez kabul edilmedi. Hakkında 25 yıla kadar hapis cezası istenen Üzmez’in yargılanmasına 10 Şubat 2009 günü devam edilecek.

