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Yimpaş yöneticilerine cezaevi yolu göründü

Dursun Uyar ve 6 Yimpaş yöneticisine SPK Kanunu'na muhalefetten 2 yıl hapis ve 10'ar bin YTL para cezası verildi.

18 Aralık 2008 02:00

Dursun Uyar ve 6 Yimpaş yöneticisine SPK Kanunu'na muhalefet etmek suçundan 2 yıl hapis cezası ve 10'ar bin YTL para cezası verildi.

Yimpaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Uyar ve 6 yönetim kurulu üyesi, ‘Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kanunu'na muhalefet ve izinsiz aracılık faaliyeti yapmak’ suçlamasıyla 2 yıl hapis ve 10'ar bin YTL de para cezasına çarptırıldı.

Merkezi Yozgat'ta bulunan Yimpaş Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Uyar ve 10 yönetim kurulu üyesi hakkında, ‘SPK Kanunu'na muhalefet ve izinsiz aracılık faaliyeti yapmak’ suçlamasıyla Yozgat 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam eden dava sonuçlandı.

Mahkeme hakimi, aralarında açılan başka bir davadan daha önce cezaevinde yatan Yimpaş Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Uyar'ın da aralarında bulunduğu tutuksuz sanıklardan 7'sine 2 yıl hapis ve 10'ar bin YTL de para cezası verdi. Ceza alan Yimpaş yöneticileri Dursun Uyar, Mehmet Ali Lekesiz, Atilla Çoban, Mehmet Muti Yavuz, Hayrullah Ulusoy, Mustafa Dağ ve Salih Metin Yücel'in avukatları karara itiraz edeceklerini açıkladı.


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