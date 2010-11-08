-YILSONU BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜZDE 6,9'A YÜKSELDİ ANKARA (A.A) - 08.11.2010 - Cari yılsonu yıllık Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyüme beklentisi, yüzde 6,7'den yüzde 6,9'a yükseldi. Merkez Bankasının, mali ve reel sektörde karar alıcı ve uzman kişilerle profesyonellerin beklentilerini saptamaya yönelik her ay iki kez düzenlediği Beklenti Anketinin Kasım ayı birinci dönem sonuçları açıklandı. Buna göre, cari yılsonu yıllık gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) büyüme beklentisi yüzde 6,9 olarak belirlendi. Ekim ayının ikinci anketinde bu oran yüzde 6,7 düzeyindeydi. Gelecek yıl sonu yıllık GSYH büyüme beklentisi ise değişmedi ve yüzde 4,8 olarak kaldı. -CARİ AYIN TÜFE BEKLENTİSİ YÜZDE 0,89'A GERİLEDİ- Cari ayın tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) beklentisi, Kasım ayının birinci anketinde yüzde 0,89'a geriledi. Bu oran, Ekim ayının ikinci anketinde yüzde 1,15 düzeyindeydi. Gelecek ayın TÜFE beklentisi yüzde 0,82'den yüzde 0,51'e geriledi, iki ay sonrasının TÜFE beklentisi de yüzde 0,53'den yüzde 0,71'e çıktı. Ekim ayının ikinci anketinde yüzde 7,60 olarak belirlenen yıl sonu yıllık TÜFE beklentisi ise Kasım ayının ilk anketinde yüzde 8,10'a yükseldi. 12 ay sonrasının yıllık TÜFE beklentisi yüzde 7,13'den yüzde 7,19'e çıkarken, 24 ay sonrasının yıllık TÜFE beklentisi de yüzde 6,67'den yüzde 6,60'a indi. -CARİ AÇIK BEKLENTİSİ 38,3 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ- Cari ay dolar kuru beklentisi, 1,4200 liraya geriledi. Yıl sonu dolar kuru beklentisi 1,4400 liraya, gelecek 12 ay sonundaki dolar kuru beklentisi de 1,5000 liraya indi. Yıl sonu cari işlemler dengesinde meydana gelebilecek açık beklentisi ise 38 milyar 327 milyon dolara yükseldi. Ekim ayının ikinci anketinde beklenti 37 milyar 517 milyon dolar düzeyindeydi. Öte yandan ankette, Hazinenin gelecek 12. ayın altı aylık bono ihalesinde yıllık bileşik faiz oranı beklentisi yüzde 8,30'dan yüzde 8,24'e, gelecek 3. ayın 5 yıl vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli TL cinsi devlet tahvili ihalesinin yıllık bileşik faiz oranı beklentisi yüzde 8,74'ten yüzde 8,53'e, gelecek 12. ayın 5 yıl vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli TL cinsi devlet tahvili ihalesinin de yıllık bileşik faiz oranı beklentisi yüzde 9,66'dan yüzde 9,56'ya geriledi. Merkez Bankası tarafından düzenlenen 2010 Kasım ayı birinci ve Ekim ayı ikinci dönem beklenti anketi sonuçları şöyle oldu: . KASIM EKİM 1. DÖNEM 2. DÖNEM . -------------- ----------------- -Yıl sonu yıllık TÜFE (yüzde) 8,10 7,60 -Yıl sonu dolar kuru beklentisi (TL) 1,4400 1,4700 -Cari yıl sonu yıllık GSMH (yüzde) 6,9 6,7 -Cari yıl sonu yıllık cari işlemler dengesi (milyon dolar) -38.327 -37.517