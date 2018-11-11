Yılport Samsunspor - Keçiörengücü: 1-2

Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN (DHA)
STAT: Yeni 19 Mayıs
HAKEMLER: Ferhat Kestanlıoğlu (xx), Onur Tanrıverdi (xx), Osman Baruk (xx)
YILPORT SAMSUNSPOR: Ahmet (x), Erhan (x), Nuri (x), Erkam (x), İshak (x) (Dk. 70 Oğuz x), Okan Dernek (x), Ramazan (x) (Dk. 58 Erhan Şentürk x), Kubilay (x) (Dk. 46 Muhammet xx), İrfan (x), Samet (xx), Bahattin (xx)
KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin (xx), Sertaç (xx), Cihan (xx), Erdi (xx), Süleyman (xx), Seçkin (xx) (Dk. 75 Ziya x), Devrim (xx) (Dk. 90+2 Uğurcan), Abdulkadir (xx), Uğur (xx), Gökhan (xx) (Dk. 75 Burak xx), Taha (xxx)
GOLLER: Dk. 69 Bahattin (Yılport Samsunspor) - Dk. 45 - Dk. 54 Taha (Keçiörengücü)
SARI KARTLAR: İshak, Oğuz, Okan Dernek (Yılport Samsunspor) - Taha, Devrim, Sertaç (Keçiörengücü)
TFF 2’nci Lig Beyaz Grup\'un 12’nci haftasında Samsunspor, kendi evinde karşılaştığı Keçiörengücü’ne 2-1 yenildi. Yılport Samsunspor sahaya kolunda ‘Küfür etme, futbolu kirletme’ mottosuyla çıktı.
28’inci dakikada İrfan’ın verdiği pasla buluşan Kubilay\'ın ceza sahası dışından kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.
39’uncu dakikada Bahattin’in pasıyla buluşan Kubilay ceza sahası dışından vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak auta gitti.
45’inci dakikada ani gelişen Keçiörengücü atağında topla buluşan Taha’nın kaleye çektiği şut ağlarla buluştu: 0-1.
46’ncı dakikada İshak’ın ortasında Bahattin’in şutunu kaleci kurtardı.
50’nci dakikada ani gelişen Yılport Samsunspor atağında topla buluşan Muhammet\'in vuruşu az farkla auta çıktı.
54’üncü dakikada topla buluşan Taha’nın vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2.
69’uncu dakikada Samet’in pasıyla buluşan Muhammet\'in kaleye çektiği şutu kaleci uzaklaştırdı. Dönen topa Bahattin’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.
90+2’nci dakikada Sertaç’ın pasıyla buluşan Ziya’nın şutu direkten oyun alanına geri döndü.
Karşılaşma deplasman ekibinin 2-1\'lik galibiyeti ile noktalandı.
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