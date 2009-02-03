Yılmaz'ın kırık burnu da Ergenekon dosyasında

Ergenekon soruşturması savcıları, son 30 yılın izini sürüyor. Rafa kalkmış dosyalar bir bir indiriliyor. Bunların arasında, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın Budapeşte'de uğradığı saldırı da bulunuyor.



Dönemin ana muhalefet partisi lideri Mesut Yılmaz, eşi ve İstanbul Milletvekili Cavit Kavak ile Budapeşte'de kaldığı otelin lobisinde kahve içerken Veysel Özerdem adlı bir kişinin saldırısına uğramıştı. Özerdem, Yılmaz'ı yumruklamıştı.



Bu olay; devlet, mafya, siyaset üçgenini açığa çıkaran Susurluk kazasının hemen ardından meydana geldi ve ülke gündemine bomba gibi düştü.



Üzerinden 13 yıl geçmesine karşın, olay unutulmadı. Yılmaz'ın kırık burnu şimdi yüzyılın soruşturması, Ergenekon dosyasında.



Zekeriya Öz başkanlığındaki savcılar, tozlu raflarda 13 yıl öncesinin izini sürecek, olayın nedenini nasılını araştıracak, Ergenekon'un, o dönemlerde yapılanmasını inceleyecek.



