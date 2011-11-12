-Yılmaz'ın cenazesi memleketi Erzurum'a götürüldü VAN (A.A) - 12.11.2011 - Van'daki depremde yaşamını yitiren Doğan Haber Ajansı (DHA) muhabiri Sebahattin Yılmaz'ın cenazesi memleketi Erzurum'a götürüldü. Depremde yıkılan Bayram Otel'in enkazından ölü olarak çıkarılan Yılmaz'ın cenazesi sabah saatlerinde Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Burada yapılan teşhis ve otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Sebahattin Yılmaz'ın cenazesi ambulansa memleketi Erzurum'a götürüldü. Yılmaz'ın cenazesi hastaneden çıkartılırken mesai arkadaşları gözyaşlarını tutamadı. Öte yandan Bayram Otel'in enkazındaki arama kurtarma çalışmaları gece boyunca aralıksız olarak devam etti. DHA Van muhabiri Sebahattin Yılmaz, 20 Mayıs 1959'da Erzurum'da doğdu. Erzurum Lisesi'ni bitirdikten sonra 1980 yılında yerel Aziziye Postası gazetesinde mesleğe başladı. 1991 yılında Hürriyet Haber Ajansı Erzurum Bürosu'nda görev alan Yılmaz, 1993'te Van Bürosu'nda geçti. Yılmaz, meslek yaşamında hem Hürriyet Haber Ajansı, hem de DHA muhabiri olarak bir çok başarıya imza attı. Gönül Yılmaz ile 21 yıllık evli olan Sebahattin Yılmaz'ın 20 yaşındaki oğlu Alperen, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Bölümü'nde, 17 yaşındaki kızı Egem ise Van Anadolu Lisesinin son sınıfında okuyor.