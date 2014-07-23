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Yılmazer'den kelepçe tepkisi: Bu şeref madalyalarını görün; Reza'lara yapılmadı bunlar

Emniyette 'paralel yapı' iddialarına ilişkin yürütülen operasyonda gözaltına alınan eski İstihbarat Şube Müdürü Yılmazer tekrar sağlık kontrolünden geçirildi

23 Temmuz 2014 10:49

Emniyet mensuplarına yönelik başlatılan operasyon kapsamında gözaltına alınıp, akşam sağlık kontrolünden geçirilen eski İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer, sabah saatlerinde yeniden Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği'ne getirildi.

Sivil polis aracıyla getirilen Ali Fuat Yılmazer, kelepçe takılmasına tepki göstererek, "Bu şeref madalyalarını görün, bunlar şeref madalyalarıdır. Bunlar da bugünün polisliğidir. Reza'lara yapılmamış polisliği görüyoruz. Bunlar devletimden aldığım şeref madalyalarıdır. Türkiye görecek, tarihe geçecek" dedi.

Yılmazer daha sonra ekip aracına bindirilerek, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü.

Öte yandan, biri Yozgat'ta görevli 3 polis memuru daha sağlık kontrolünden geçirildi.

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