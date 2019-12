Yılmaz'dan güven veren önlemler

Döviz piyasasında yaşananlar karşısında, 9 Ekim'de Döviz Depo Piyasasında aracılık faaliyetlerine başlayan Merkez Bankası (MB), bugünden itibaren döviz efektif piyasası işlem yapma limitlerini her bir kurum için 2 kat artırarak toplamda 10.8 milyar dolara çıkardı.



Bu önlemler, sistemin önümüzdeki aylar boyunca olası döviz likidite ihtiyaçlarını hiç bir sorun yaşamadan karşılamayı amaçlıyor. Döviz piyasasındaki gelişmeleri yakından izlediklerini belirten Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, MB'nin üzerine düşeni yapacağını ve ihtiyaç duyulğunda gerekli tedbirleri alacağını söyledi.



Dün, MB ve Dünya Bankası Hazine Departmanı tarafından düzenlenen "Merkez Bankalarında İç Denetimin Rolünün Kuvvetlendirilmesi" konulu konferansta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yılmaz, MB'nin elinde gerek TL, gerekse döviz likiditesinin yönetimiyle ilgili yeterli enstrüman olduğunu, döviz satışı yoluyla kura müdahale konusunu ise bilahere düşüneceklerini söyledi. Yılmaz, bankalardaki mevduata sağlanan 50 bin YTL'lik güvencenin artırılmasına şu anda gerek olduğunu düşünmediklerini kaydetti.



Kredi riski korkusu



Bankacılık sisteminin elinde yeterli döviz likiditesi bulunduğunu belirten Yılmaz, yaşanılan problemlerden dolayı bankaların kredi riskinden korktuğunu söyledi. Bu kredi riskini üstlenebilecek bir kurum gerektiğini ve Merkez Bankası olarak önceki hafta bu kredi riskini üstlendiklerini hatırlatan Yılmaz, "Döviz depo piyasasını açtık. Şu anda sistemde döviz likidite fazlası olanlar gelip buraya kotasyon veriyor, döviz likidite ihtiyacı olanlar da gelip kotasyon veriyor. Arz ve talep birleştiğinde işlem gerçekleşiyor" dedi.



Dolardaki yükselişin nedenlerine ilişkin olarak Yılmaz, şu anda Türkiye'de yatırım yapanların bir kısmının çıkmaya çalıştığını, ancak bu yükselişte piyasadaki hacimsizliğin de etkili olabildiğini söyledi. Piyasada oyuncuların, kendi çıkarlarına göre işlem yapacağını ifade eden Yılmaz, "Dolayısıyla otorite olarak bize düşen görev de ülkenin menfaatini ön plana koyarak bir oyuncu olarak bu piyasada yer almak" dedi.



Fonlama artacak



Önceki gün gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda, TL faiz oranlarıyla ilgili borç verme faiz oranlarını 50'şer baz puan düşürdüklerini hatırlatan Yılmaz, artık sistemde likidite eksikliği ortaya çıkmaya başladığını, MB'nin repo piyasasında sistemi fonlamaya başladığını ve bunun sürdüğünü söyledi. Yılmaz, önümüzdeki dönemde de bankacılık sisteminin, diğer ülkelerde olduğu gibi likidite konusunda eksiye düşeceğini, bu nedenle Merkez Bankası'nın piyasayı fonlamasının giderek artacağını kaydetti.



MB'nin borç verme faiz oranlarını 50 baz puan aşağıya çekmesinin kesinlikle gevşek para politikası uyguladığı anlamına gelmediğini ifade eden Yılmaz, aralık ayında yapacakları duyuruda yeniden bir düzenleme gerçekleştireceklerini, dolayısıyla da Merkez Bankası'nın politika faiz oranının piyasadan borç alma faiz oranı değil, borç verme faiz oranınına dönüşeceğini, buna ilişkin teknik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.



Yılmaz, mevduat garantisi konusunda da şunları söyledi: "Diğer ülkeler, mevduat garanti sistemlerini değiştirdi. Her ne kadar bizim var olan uygulamalar çerçevesinde mevduat sigortasıyla ilgili yeni bir düzenleme yapmamızı gerektirecek bir şey yok. Ancak, uluslararası rekabet ortamı değişiyor. Rekabet ortamı da bizim aleyhimize çalışıyor. Diğer ülkeler bizden bir adım öne geçmiş durumda. Dolayısıyla bunun dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi gerekir."



Merkez Bankası’nın attığı adımlar



* Döviz depo piyasasında aracılık faaliyetlerine başladı.

* Günlük döviz alım ihalelerini durdurdu.

* Borç verme faiz oranını 0.50 puan indirdi.

* Döviz efektif piyasası işlem yapma limitlerini her bir kurum için 2 kat artırdı.