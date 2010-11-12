-YILMAZ: ZORUNLU KARŞILIK ORANLARI DÜŞÜRÜLEBİLİR İSTANBUL (A.A) - 12.11.2010 - Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, ''Finansal istikrarı güçlendirici bir tedbir olarak yıl sonuna kadar bir yıldan daha uzun vadeli mevduata uygulanan zorunlu karşılık oranlarının bir miktar düşürülmesi gündeme gelebilecekti'' dedi. Durmuş Yılmaz, TÜSİAD-Koç Üniversitesi Ekonomik Araştırma Forumu'nun (EAF) düzenlediği, ''Kriz Sonrası Yeni Finansal Düzen'' başlıklı konferansta yaptığı konuşmada, finansal istikrar hedefleri ile ilgili olarak önem verdikleri bir konunun gerek yurtiçi gerekse yurtdışı borçlanma vadelerinin uzatılması ve mevduat yapısının daha uzun vadeye yayılması olduğunu söyledi. Yılmaz, ''Bu kapsamda özel sektörün yurtdışından sağladığı uzun vadeli kredi borcunun yarısından fazlasının vadesinin 2013 yılından sonra gelecek olması Türkiye firmalarının kısa dönemli şoklara karşı direncini artırmaktadır'' dedi. Vurgulamak istediği konunun; gerek kamu gerek özel sektörün döviz pozisyonunun güçlendirilmesi olduğuna işaret eden Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Dalgalı kur rejimi uyguluyor olsalar da ülkemiz gibi gelişmekte olan ekonomilerde güçlü döviz rezervi pozisyonuna sahip olmak, ortaya çıkabilecek şokların olumsuz etkilerinin giderilmesine ve ülkeye olan güvenin artırılmasına büyük katkı sağlamaktadır. Bu çerçevede uluslararası piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak likidite koşullarının iyileşmesi ve yurtiçine sermaye akışının güçlü seyretmesiyle bankamız rezerv birikimini hızlandırmaya yönelik adımlar atmıştır. Benzer bir şekilde özel sektörün döviz pozisyonunun dengeli bir seyir izlemesi ve döviz geliri olmayan kişi ve kurumların döviz cinsi borçlanmaması finansal istikrara katkıda bulunacaktır.'' Finansal istikrar kapsamında değinmek istediği son hususun, kur riskinin daha iyi yönetilmesi gereği olduğunu vurgulayan Yılmaz, bu kapsamda bir yıla kadar vadelerde kur riskinden piyasa temelli araçlarla korunabileceğini düşündüklerini, bu noktada VOB'un daha etkin bir şekilde kullanılmasına özel bir önem verdiklerini söyledi.