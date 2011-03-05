-YILMAZ VURAL: SALAKÇA HATA YAPTIK KONYA (A.A) - 05.03.2011 - Konyaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, 2-0 kaybettikleri Ankaragücü maçıyla ilgili, hiç beklemedikleri bir yenilgi aldıklarını söyledi. Vural, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, çok iyi hazırlandıklarını fakat maçın henüz ilk dakikalarında yedikleri kolay golün, oynama şevklerini çökerttiğini belirtti. Hiç beklemedikleri bir yenilgiyle karşı karşıya olduklarını ifade eden Vural, şunları kaydetti: ''Önümüzde 10 maç, 30 puan var. Oyuncularla soyunma odasında konuştum. Oyunculara, 'Bu işi döndürmek kafasında bu işi bitirmiş insanlarla olmaz. Bundan sonrası için verilecek mücadelede kafasında bu işi bitirmemişleri bulalım' dedim. Umarım algılamışlardır. Algılamamışlarsa biz algılamışları bularak yolumuza devam etmek zorundayız. Allah aşkına Ankaragücü futbol adına ne yaptı da maçı kazandı. İki tane bizim yaptığımız salakça hatanın sonucu maçı kazandı gitti. Hiç istemediğimiz bir sonuç. Ancak ben hala umudumu yitirmiş değilim.'' Konyasporlu futbolcu Barbaros Bahadır Barut ise iki tane komik gol yediklerini, önlerinde 10 maç ve 30 puan olduğunu, bu maçı unutup bundan sonraki maçlara bakacaklarını bildirdi. -ANKARAGÜCÜ CEPHESİ- Ankaragücü teknik direktörü Mesut Bakkal da uzun zamandır deplasmanda kazanamadıklarını, bu açıdan önemli bir maça çıktıklarını söyledi. Kadronun üretken ve kaliteli olduğunu her zaman söylediğini dile getiren Bakkal, ''Bugün sahaya gol yememek için çıktık. Çünkü golü bulacağımıza inanıyorduk. Öyle de gerçekleşti. İstediğim bir yerde, arzu ettiğim bir yerde ve teknik direktörlük yapmak istediğim bir yerde kazandığım için çok mutluyum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum'' dedi. Ankaragücülü futbolcu Drago Gabric ise iki gol attığı için çok mutlu olduğunu ve çok güzel maç çıkardıklarını vurguladı. Roman Bednar da teknik direktör değişikliğinin kendilerine heyecan kattığını vurgulayarak, bugün herkesin görevini çok iyi yerine getirdiğini belirtti.