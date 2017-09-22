Yılmaz Vural’ın yeni adresi TV8

Süper Lig’de ve TFF 1. Lig’de birçok takımı çalıştıran; son olarak Göztepe’yi Süper Lig’e çıkarmasının ardından görevine son verilen teknik direktör Yılmaz Vural, kariyerine TV8’de yapacağı boks maçı yorumlarıyla devam edecek.

Ensonhaber’de yer alan habere göre TV8’in sahibi Acun Ilıcalı’nın yeni projesi, ünlüler ve Survivor’da yarışan isimlerden oluşan bir kadro ile boks turnuvası yayınlamak.

Nihat Doğan’ın açıkladığı bilgiye göre yarışmada ünlülerin yanı sıra daha önce Survivor’da yarışan Fulya Keskin, Sahra Işık, Sedat Kapurtu, Asena, Doğuş, Berna Canbeldek ve boksör Adem Kılıççı yer alacak. Boks maçlarını yorumlayan isim de teknik direktör Yılmaz Vural olacak. Yarışmanın ilk müsabakaları ekim ayında başlayacak.