T24 LogoT24 Logo
Spor

Yılmaz Vural'ın yeni adresi belli oldu

Gençlerbirliği bir süre önce Mehmet Özdilek'le yollarını ayırmıştı

24 Aralık 2015 15:37

Spor Toto Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük görevine Yılmaz Vural getirildi.

Mehmet Özdilek ile yollarının ayrılmasından sonra ligin 16. haftasındaki Fenerbahçe maçına Mustafa Kaplan yönetiminde çıkan Gençlerbirliği, yeni teknik direktörünü buldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Yılmaz Vural'ın yöneticilerle görüşerek anlaşmaya vardığı ve gün içinde sözleşme imzalayacağı bildirildi.

Teknik direktörlük kariyerine 1986 yılında Malatyaspor'da başlayan 62 yaşındaki hoca, 2014-15 sezonunda PTT 1. Lig'de mücadele eden bir diğer başkent kulübü Osmanlıspor'dan sezon ortasında ayrıldı. Vural'ın Şubat ayında çalıştırmaya başladığı Kardemir Karabükspor ise Süper Lig'i 16. sırada bitirerek küme düştü.

Gençlerbirliği, 16. hafta sonunda topladığı 13 puanla Spor Toto Süper Lig'in 16. basamağında yer alıyor. (AA)

ETİKETLER

yılmaz vuralyeni adresigençlerbirliğimehmet özdilek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24