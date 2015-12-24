Yılmaz Vural'ın yeni adresi belli oldu

Spor Toto Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük görevine Yılmaz Vural getirildi.

Mehmet Özdilek ile yollarının ayrılmasından sonra ligin 16. haftasındaki Fenerbahçe maçına Mustafa Kaplan yönetiminde çıkan Gençlerbirliği, yeni teknik direktörünü buldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Yılmaz Vural'ın yöneticilerle görüşerek anlaşmaya vardığı ve gün içinde sözleşme imzalayacağı bildirildi.

Teknik direktörlük kariyerine 1986 yılında Malatyaspor'da başlayan 62 yaşındaki hoca, 2014-15 sezonunda PTT 1. Lig'de mücadele eden bir diğer başkent kulübü Osmanlıspor'dan sezon ortasında ayrıldı. Vural'ın Şubat ayında çalıştırmaya başladığı Kardemir Karabükspor ise Süper Lig'i 16. sırada bitirerek küme düştü.

Gençlerbirliği, 16. hafta sonunda topladığı 13 puanla Spor Toto Süper Lig'in 16. basamağında yer alıyor. (AA)