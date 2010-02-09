Yılmaz Vural'dan şike itirafı!

T24 -

Trabzonspor, Vural hakkında soruşturma talebinde bulundu

İnegöl Belediyespor tarafından düzenlenen söyleşiye futbolcu Gökhan Güleç ile birlikte katılan Vural, Türkiye'de çok uzun süredir antrenörlük yaptığını, 20 takım çalıştırdığını belirtti.Vural, bu süre içinde unutamadığınız maçlar var mı yönündeki soru üzerine, Bursaspor'u çalıştırırken, 1992 yılında Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'a yenilmesinin üzüntüsünü hala yaşadığını vurguladı.Daha sonra Trabzon'a gittiğinde, o dönem Bursaspor'un kalesini koruyan Rumen Nitu'nun şike yaptığına dair bilgi aldığını ifade eden Vural, şöyle konuştu: "Bursa'dan Trabzon'a gittiğimde, orada insanlarla sohbet ederken, bizim Rumen kalecimizin maçı sattığını, şu kadar para aldığını...Bana o akşam telefon edildi, 'sakın bu kaleciyi oynatma'...Fakat adam bizi ilk maçta uçurmuş, en iyi top oynayan adam. Arkasında genç bir kaleci var. Ona da değer vermedik. İnandık, güvendik. Vurdukları, her 40 metreden attıkları top gol oldu. Yanİ böyle de bir durum yaşadım. Çok üzüldüğüm bir maçtır o. Çok sevindiğim maçlar olmadı mı? Oldu. Ama onları çok hatırlamıyorum."Türkiye'de Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe dışında neredeyse tüm takımları çalıştırdığını belirten Vural, 3 kez Fenerbahçe ile 1 kez de Galatasaray ile anlaşmanın eşiğinden döndüğünü bildirdi.Yılmaz Vural, Bursaspor'u çalıştırdığı yıllarda Sepp Piontek'in yardımcılık görevini reddettiğini dile getirerek, şunları kaydetti: "Ben o zamanlar da yabancı hocaya karşıydım ve prensiplerimden dolayı da kabul etmedim. Bir ülkede insanla yapılan işlere yabancı sokmamak lazım. Futbolcularımızın büyük kısmı işçi sınıfından geliyor. Ailesi maddi imkansızlıklar içinde olun oyuncular. Bunlar büyük takımlara geliyorlar, sınıf atlıyorlar. Trilyonları avucuna verince çocuğun hayatı değişiyor. Kolay değildir bu durum. Böyle bir sorunu yabancı hoca halledemez. Onun psikolojisinden anlamaz. Şimdi diyorlar ki Fatih Terim'den sonra hoca yetişmedi. Türkiye Futbol Federasyonu 1923'te kuruldu. Antrenörler Derneği 1965'te kuruldu. Bunca yıldır bir tane daha Türk hoca yetiştiremediyseniz bu kimin suçu? Bunun suçunu kendilerinde arasınlar."Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Hasan Yener, Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneğine, Kasımpaşa Teknik Direktörü Yılmaz Vural hakkında soruşturma açmaları için talepte bulunduklarını, konuyla ilgili de Kasımpaşa Kulübü'ne bilgi verdiklerini söyledi.Yener, Yılmaz Vural'ın, Bursaspor'da görev yaptığı 1992 yılında Türkiye Kupası finalinde 5-1 kaybettikleri maçta, yeşil-beyazlı takımın kalesini koruyan Rumen Nitu'nun şike yaptığına ilişkin bilgi aldığı yönündeki açıklamasını, bu hafta ligde iki takımın yapacağı maç öncesi bir provokasyon olarak değerlendirdi.Vural'ın ortaya attığı iddianın saçma bir iddia olduğunu, Bursaspor seyircisini tahrik edebileceğini veya maçta olaylar çıkmaya sebebiyet verebileceğini belirten Yener, ''Vural'ın yaptığı Bursaspor maçı öncesi bir provokasyondur. Trabzonspor tarihinde böyle bir şey mümkün değil. Yılmaz Vural, başarısızlığına kılıf arıyor. Ama böyle bir yolu seçmesi affedilecek konu değil. Onun için Futbol Federasyonu'ndan, Yılmaz Vural hakkında soruşturma açılması ve PFDK'ya sevk edilmesi için talepte bulunduk'' dedi.Yılmaz Vural'ın TÜFAD'a da üye olduğunu dile getiren Yener, ''Onlar da böyle durumlarda soruşturma açabiliyorlar. TÜFAD'a da soruşturma açılsın diye yazıyla talepte bulunduk. Kasımpaşa Kulübü'ne de gelişmeler hakkında bilgi verdik'' diye konuştu.