-YILMAZ VURAL'A 2 MAÇ CEZA İSTANBUL (A.A) - 30.09.2010 - Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Kasımpaşa Teknik Direktörü Yılmaz Vural'a 2 maç ceza verdi. PFDK'dan yapılan yazılı açıklamada, 27 Eylül Pazartesi günü yapılan Kasımpaşa-Fenerbahçe maçında Vural'ın oyuncusuna yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği bildirildi. Aynı maçta Kasımpaşaspor Kulübü'ne, rakip takım seyircisine farklı bilet fiyatı uygulamasından dolayı takdiren 5 bin ve taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle de takdiren 5 bin olmak üzere toplam 10 bin lira para cezası verildiği kaydedildi. Kurul, Fenerbahçe Kulübü'ne de aynı maçta taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürattan dolayı ve çirkin ve kötü tezahürat eyleminin aynı sezon içerisinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle takdiren 60 bin lira ile cezalandırılmasına karar verdi. PFDK, Galatasaray'a da 26 Eylül Pazar günü yapılan Galatasaray-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında, stadın çimlerinin statüye aykırı şekilde sulanmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5 bin lira para cezası verdi. Bu arada, PFDK, Bank Asya 1. Lig ekiplerinden Altay Kulübü Başkanı Ahmet Taşpınar'ın, spora ilişkin hukuksal düzenlemelerin kulüplere ve bireylere tanıdığı lisans, transfer, sözleşme ve benzeri hak ve olanakların, futbol dışı amaçlara yönelik olarak kullanılması/kullandırılması suretiyle gerçekleşen sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle takdiren 30 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. -TAHKİM KURULU KARARLARI- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda, Fenerbahçe Kulübü'nün itirazı üzerine Medya Talimatı'nın 15/10 ve 18. maddelerini iptal etti. Kurul'un, Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yaptığı açıklamada, Fenerbahçe Kulübü'nün, TFF Yönetim Kurulu'nun 04.08.2010 tarih ve 89 sayılı toplantısında kabul edilerek, 06.08.2010 tarihinde TFF resmi internet sitesinde yayınlanarak yürürlüğe giren Medya Talimatı'nın, 4, 6, 8/2, 9/3, 10, 11/2, 15/4-5-6-9-10, 16/5, 17/1, 18. maddelerinin iptaline, talimatın 4/4, 11/2, 14/1, 15/3-4-11, 16/5 ve 18 ve 21. maddelerinin değiştirilerek yeniden düzenlenmesine ilişkin yaptığı itirazı inceledi. İtiraza ilişkin alınan karar şöyle açıklandı: ''Yapılan müzakere neticesinde; ayrıntıları gerekçeli kararda yazılmak üzere kulüp itirazının kısmen kabulü ile Medya Talimatı'nın 15/10 ve 18. maddelerinin (Tanju Güvendiren'in karşı oyu ile) oyçokluğuyla iptaline; buna mukabil talimatın 4, 6, 8/2, 9/3, 10, 11/2, 15/4-5-6-9, 16/5 ve 17/1 maddelerinin iptaline ilişkin talebin oybirliğiyle reddine ve nihayet TFF Kanun ve Statüsü ile Tahkim Kurulu Talimatı uyarınca Tahkim Kurulu'nun düzenleyici işlem yapma yetki ve görevi bulunmamakla talimatın 4/4, 11/2, 14/1, 15/3-4-11, 16/5, 21. maddelerinin değiştirilerek yeniden düzenlenmesine ilişkin talebin oybirliğiyle reddine karar verilmiştir.'' Tahkim Kurulu'nun futbolcu menajeri Batur Altıparmak'ın itirazını da kabul ederek, Beşiktaş Kulübü'nün 167 bin 100 Avro'yu yasal faiziyle birlikte ödemesine karar verdiği bildirildi.