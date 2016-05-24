Yılmaz Vural: Taraftara 90 dakika destekleyin, 91'de anamıza sövün dedim!

PTT 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında Elazığspor'u 2-1 yenen Adana Demirspor finale yükseldi. Adana Demirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, karşılaşma sonrasında "Taraftara '90 dakika destekleyin, kazanamazsak anamıza avradımıza sövün serbest' dedim" ifadelerini kullandı.

Vural, "Vallahi bu çocuklar hak etti ya. Gerçekten hak ettik finali. Elazığspor'u da tebrik ediyorum. Ancak burada taraftar faktörü var. Onların hepsini Konya'daki finale bekliyorum. Söz verdiler bana, '90 dakika gelin destekleyin kazanamazsak anamıza avradımıza sövün serbest' dedim. Sağolsunlar kırmadılar beni ve onların desteğiyle kazandık" diye konuştu.