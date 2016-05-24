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Spor

Yılmaz Vural: Taraftara 90 dakika destekleyin, 91'de anamıza sövün dedim!

"Vallahi bu çocuklar hak etti ya, gerçekten hak ettik finali..."

24 Mayıs 2016 13:02

PTT 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında  Elazığspor'u 2-1 yenen Adana Demirspor finale yükseldi. Adana Demirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, karşılaşma sonrasında "Taraftara '90 dakika destekleyin, kazanamazsak anamıza avradımıza sövün serbest' dedim" ifadelerini kullandı.

Vural, "Vallahi bu çocuklar hak etti ya. Gerçekten hak ettik finali.  Elazığspor'u da tebrik ediyorum. Ancak burada taraftar faktörü var. Onların hepsini  Konya'daki finale bekliyorum. Söz verdiler bana, '90 dakika gelin destekleyin kazanamazsak anamıza avradımıza sövün serbest' dedim. Sağolsunlar kırmadılar beni ve onların desteğiyle kazandık" diye konuştu.

 

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Yılmaz VuralAdana Demirspor90 dakika destekleyinanamıza sövün

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