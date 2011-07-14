-YILMAZ VURAL SERBEST BIRAKILDI İSTANBUL (A.A) - 14.07.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan teknik direktör Yılmaz Vural, savcılıkça serbest bırakıldı. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde soruşturma kapsamında savcılıkça ifadesi alınan Vural, serbest bırakıldı. Vural ile birlikte adliyeye sevk edilen eski Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yöneticisi Levent Kızıl, kaleci Serdar Kulbilge, eski Ankaragücü Yöneticisi Mümtaz Karakaya, iş adamı Zeki Mazlum ve Seyit Kalender'in işlemlerinin sürdürüldüğü bildirildi.