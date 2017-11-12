Yılmaz Vural: Lucescu’da boncuk mu var?

Yılmaz Vural, millî takımın başına Mircea Lucescu'nun getirilmesinin hata olduğunu belirterek, “Dünya Kupası ümidimiz vardı, o da kayboldu. Hâlâ ne bekleniyor, Lucescu’da boncuk mu var?” diye sordu.

Milli Takım’ın 2018 Dünya Dünya Kupası finallerini kaçırmasını sportif, idari, ekonomik ve tanıtım anlamında büyük kayıp olarak gören Vural ‘’Lucescu büyük bir kariyere sahip geldi de ne oldu? Fatih Terim’in gönderilmesi yakışıksız oldu kalsa Dünya Kupası’na giderdik’’ diye görüş bildirdi.

Şenol Güneş’i çok beğendiğini söyleyen Vural ‘’Şenol Güneş çok başarılı ama ağızyla kuş tutsa Barcelona gibi takımları çalıştıramaz. Çünkü Türk ve Müslüman’’ dedi.

Yılmaz Vural’ın futbol gündemine ve Milli Takım’a yönelik yaptığı açıklama şöyle:

“Lucescu büyük kariyer ama geldi de ne değişti? Dünya Kupası için bir ümidimiz vardı, o da kayboldu. Hâlâ ne bekleniyor, Lucescu’da boncuk mu var? Fatih Terim’in gönderilmesi de yakışıksız oldu. Terim kalsa, finallerine gidebilirdik. Maalesef Türkiye’de nerede bir alan açılsa gündeme ilk ‘Lucescu’ adı getiriliyor, bunu kabullenemiyorum.”

‘’Zihniyet yanlış’’

“Türkiye gibi bir futbol ülkesinin, teknik adam seçiminde artık kendi vatandaşını ön planda tutması gerekir. Hele, ‘millî’ kavramının geçtiği yerde çareyi yabancıda arayıp, Türk antrenörlerin önünde olduğunu düşünmek saçmalık. Başarıları, Şenol Güneş, Fatih Terim ve Mustafa Denizli ile yaşadı bu ülke. Ben, 35 yıldır futbolun içindeyim söz hakkım var ama TFF için verecek bir oyum dahi yok, zihniyet arızalı, genel kurul yapısı yanlış. Kulüpler, federasyonu tehdit ediyor.”

’Milli havuzu kuruttuk’’

“Galatasaray-Kayserispor maçını seyrettim, 22 oyuncunun 3’ü Türk. Almanya, Türkiye’nin altyapısı oldu ama tutmuyor, Nuri Şahin de bıraktı, sonunda. Millî Takım havuzunu kuruttuk. Bu tabloda Lucescu ya da ben olsam, Millî Takım’a oyuncuyu nereden seçeceğim? Türk’ü yabancıdan geri görüyorsanız, TFF Eğitim Dairesi ne iş yapar? Göztepe’yi Süper Lig’e çıkardım. Başkan geldi, ‘Teşekkür ederiz, Hocam. Sen olmasan başaramazdık’ dedi ”

Güneş Barcelona’yı, Real Madrid’i çalıştıramaz

“Ama aynı Mehmet Sepil, ‘Süper Lig’de seninle çalışmayız’ diyor. Niye? ‘Popülaritem, takımın üstündeymiş! Zihniyet bu! Bu konularda tek istisna Fikret Orman. Şenol Güneş büyük bir başarıya imza atıyor. Gönlüm onu en iyi yerde görmek istiyor ama Şampiyonlar Ligi’nde final oynasa, hatta ağzıyla kuş tutsa bile, Barcelona, Real Madrid gibi takımları çalıştırma şansı hiç yok. Çünkü Türk ve Müslüman”