Yılmaz Vural: Kendimi Recep Tayyip Erdoğan'a benzetiyorum

26 farklı takımda teknik direktörlük yapan Türk futbolunun renkli isimlerinden Yılmaz Vural, kendisini Recep Tayyip Erdoğan'a benzetti.

Yılmaz Vural, Habertürk TV'de yayınlanan "Akılda Kalan" programında Veyis Ateş'in sorularını yanıtladı. Yılmaz Vural'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Şenol Güneş, Terim ve Denizli kadar değer görmedi"

"Kendi kendime düşünüyorum; bu ülkenin en fazla maç yöneteni Şenol Güneş, sonra ben. Öyle bir algı var ki Türkiye'de Şenol Güneş hâlâ Fatih Terim ve Mustafa Denizli kadar değer görmedi. Neden çünkü İstanbul'da değil. Camianın adamı olmak gerekiyor."

"Aziz Yıldırım'la kimse çalışamaz"

"Aziz Bey her şeyi biliyor, her şeye müdahil. Ben orada üç gün kalamam. O da biliyor benle çalışamaz araya girme yazık günah antrenöre. Bu yetki senden zaten, sen araya girersen antrenör yetkisi diye bir şey kalmaz. Oyunla kazanmıyor, oyuncu ile kazanıyor."

"Kulüpler tımarhane gibi"

"Kulüpler tımarhane gibi o kadar egosu yüksek insanlarla çalışıyorsunuz ki. Bir insan iyi davranınca size insan gibi davranması gerekir. Bizde iyi davranırsan kötü cevap verir, Kötü davranıyorsun iyi cevap verir. İdarecisi öyle, medyası öyle, herkes özel ilgi bekliyor. Biz de ilgi istiyoruz. Ben karıncaya zarar vermem ama olmuyor çözülecek gibi değil konu."

"Kendimi Erdoğan'a benzetiyorum"

"Ben kendimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetiyorum. Nasıl Tayyip Erdoğan istiyorsa sistemin değişmesini, ben de bu ülkede sistemin değişmesini istiyorum müsaade edin de futbolda da ben olayım."

"İnsanların bu şeyleri hoşuma gidiyor. Kendimle barışık bir insanım. Ben insanımı her şeye layık görüyürum . Futbolu bu işi bilmeyen insanlara bırakamayız. Her meslek kendi içinden gelenlerle yönetilmeli. Bu ülkede bir şeye talip oluyorsun ama olmuyor."

15 sene önce gece anlaştığım takımla beni bitirmeye çalıştılar. Ben neden dışarıda kalıyorum. Bu benim kaybım değil, şu ülkeye geldik. İstedik ki bir şeyler yapalım, niye bizi üst seviyede görevlere layık bulamadılar? CV ile bu ülkede iş yapılamayacak mı diyor öğrenciler. Mesaj şu; Bu ülke 15 Temmuz'da gördü liyakatla iş yapılamalı... Türkiye artık alaturka halini bıraksın, bu ülkenin 18 milyon çocuğunu spora sokalım. Futbol sistemi değişsin futboldan gelenlere müsaade etsinler."