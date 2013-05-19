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Spor

Yılmaz Vural istifa etti

Elazığspor hocası Yılmaz Vural, Sivasspor maçı sonrası istifa ettiğini açıkladı

19 Mayıs 2013 19:50

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Sivasspor'la karşılaşan Sanica Boru Elazığspor'da Yılmaz Vural, maç sonrası istifa ettiğini açıkladı.

Uzun süre düşme hattının üzerine çıkamayan, Yılmaz Vural ile birlikte toparlanan SB Elazığspor, hızlı üst sıralara tırmandı. Elazığspor, ligi 13. sırada bitirdi.

Vural, basın toplantısında "Benim için Elazığ defteri, onur ve şerefle kapanmıştır" dedi.

 

Futbol dünyasının en renkli simalarından

 

Yılmaz Vural hiç şüphesiz Türk futbolunun en renkli simalarından. Süper Lig'de son olarak Sanica Boru Elazığspor'un teknik patronu olan ve ikinci devrenin başlamasıyla büyük çıkış yakalayan Gakkoşlar ilk iki haftada ligin tozunu atarken sonraki haftalarda da istikrarını korudu. İlk hafta Fenerbahçe karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen son dakikada yediği golle sahadan beraberlikle ayrılan bordo beyazlılar ikinci haftada ise Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti.

Bordo mavilileri çok net bir skorla deviren Yılmaz hoca ve talebelerinin bu galibiyeti Şenol Güneş'in istifasını getirdi.

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