Yılmaz Vural istifa etti



Kocaelispor Teknik Direktörü Yılmaz Vural görevinden istifa ettiğini açıkladı.



Vural, yönetim kurulu ile toplantı yaptığını ve karşılıklı anlaşarak ayrılma kararı aldığını söyledi.



''Medeni bir şekilde, dostça ve arkadaşça ayrıldım'' diyen Vural, ayrılmasında kulübün ekonomik sorunlarının etkili olduğunu bildirdi. Vural, ''Ekonomik sorunlar bizi de yönetimi de sıkıntıya sokuyordu. Yönetimle konuştuk, ayrıldık, Kocaelispor sayfası benim için kapanmış oldu. Böyle şeyler profesyonellikte olan şeyler. Ekip olarak ayrıldık, Kocaelispor'a Süper Lig'de kalma mücadelesinde başarılar diliyorum'' diye konuştu.



Vural, Bursaspor ile görüştüğü yönünde çıkan haberlere ilişkin de ''Kimseyle ilişkim ve alakam yok. Böyle bir görüşme olmadı, bundan sonra serbestim, görüşmem olursa bundan sonra olur'' diye konuştu.



Kocaelispor'da, alınan başarısız sonuçların ardından Eylül ayında görevden ayrılan teknik direktör Engin İpekoğlu'nun yerine Yılmaz Vural getirilmişti.