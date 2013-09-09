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Spor

Yılmaz Vural intihar girişiminde bulunduğunu itiraf etti

Teknik Direktör Yılmaz Vural, 2007'de Antalyaspor'un başındayken takımın küme düşmesini engelleyemediği için intihar girişiminde bulunduğunu söyledi

09 Eylül 2013 15:38

Yılmaz Vural, katıldığı bir spor programında ilginç ve çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca, Türk futbolundaki 'düzenden' şikâyet ettiği konuşması sırasında çok önemli bir açıklama yaptı. 2007'de Antalyaspor'un başındayken, takımın kötü gidişatını engelleyemediği için intihar girişiminde bulunduğunu söyleyen tecrübeli teknik adam, polislerin bu girişimi engellediğini belirtti.

 

'Polisler silahı elimden aldı'

 

"Ben canıma kıyıyordum. O kadar etkilendim bu olaydan. Dğrudur. Resmen intihar ediyorudum. 15 tane polis geldi silahı elimden aldı. Beni bu hale düşürdüler. Doğru söylüyorum sana...Şaka söylemiyorum... O kadar etkilendim ki; çünkü engellemeye çalışıyorum olayı ama bir türlü engelleyemiyorum. Sistem böyle, aldı birisi eritti, öğüttü."

 

'Bunları hak etmedim'

 

Yılmaz Vural, 2007 yılında Antalyaspor'un Gençlerbirliği'ne 3-1 yenilip küme düştüğü maçın ardından taraftarlarla tartışmıştı. Bu olaydan sonra akşam saatlerinde tesislerde sinir krizi geçiren Vural, kendine ait tabancayı başına dayamıştı. Yardımcısı ve tesislerde bulunan diğer kişilerin yardımıyla tabancası elinden alınan Vural daha sonra sinir krizi geçirdiğini söylemiş ve "Ben bunları hak edecek, böyle hareketler yapacak adam değilim" demişti.

 

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