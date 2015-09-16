Yılmaz Vural: Hamza Hoca'nın geleceğini parlak göremiyorum, birkaç mağlubiyet alırsa ne olacağını biliyor

Türkiye'nin önde gelen teknik direktörlerinden Yılmaz Vural, dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya geldiği Atletico Madrid karşısında 2-0 mağlup olan Galatasaray'ın hocası Hamza Hamzaoğlu hakkında, "Hamza Hamzaoğlu bir yönetici gibi düşünmeye çalışıyor, bu onun antrenörlük hayatının sonu olabilir" dedi.

Vural'ın, Galatasaray ve Hamza Hamzaoğlu hakkındaki açıklamaları şu şekilde:

- Galatasaray taraftarı bu sene takımından şampiyonluk beklemesin. Ekonomiyi düzeltme konusunda 1 sene sebat etmesi lazım.

'Hamza Hoca'nın geleceğini parlak görmüyorum'

- İlla bu sene şampiyon olalım, kupalar kaldıralım denecekse Hamza Hoca'nın geleceğini parlak görmüyorum.

- Büyük kulüplerde ekonomik durum ne olursa olsun başarı isteyen bir taraftar kitlesi var, maalesef.

- Biz Anadolu'da 5 liraya stada adam getiremiyoruz. 100 küsür liraya bilet alanın sabırsızlığını hoş karşılıyorum.

- Fenerbahçe ve Beşiktaş, bu sene Galatasaray'dan çok daha iyi durumdalar. Görünen köy kılavuz istemez."

'Bu iş iyi niyetle olmuyor, Hamzaoğlu birkaç mağlubiyet alırsa neler olabileceğini biliyor'

-Futbol iyi oyuncuyla oynanan bir oyun. Kimse Hamza Hoca'ya "Helal olsun oyuncu almadın" demez. Bakın homurdanmalar başladı.

- "Bu iş iyi niyetle olmuyor. Hamza belki bunu görecek. Birkaç mağlubiyet daha alırsa neler olabileceğini de biliyor."

- "Antrenör olarak Fatih Terim'i kendisine örnek alsın. Fatih Hoca, ekonomik sıkıntılarda bile iyi oyuncular aldı."