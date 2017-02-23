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Spor

Yılmaz Vural: Fenerbahçe'yi şampiyon yaparım

"Halk Fenerbahçe teknik direktörü olmamı istiyor"

23 Şubat 2017 21:35

Senelerdir büyük takımları, özellikle de Fenerbahçe'yi ve Milli Takım'ı çalıştırma isteğini kamuoyundan saklamayan Yılmaz Vural, kötü bir dönemden geçen Fenerbahçe'yi çalıştırması halinde şampiyon yapacağını iddia etti.

Deneyimli çalıştırıcı Yılmaz Vural, Fenerbahçe teknik direktörlüğü için hazır olduğunu söyledi.

 

"Halk Fenerbahçe teknik direktörü olmamı istiyor"

 

Fenerbahçe Eski Başkanı Ali Şen'in,"Yılmaz Vural, Fenerbahçe teknik direktörlüğüne getirilmeli" söylemine ise Vural, "Sağ olsun Ali Şen güzel dilekleri için. Onun döneminde bir iki defa görüştük fakat olmadı'' dedi.

 

"Advocaat kulübün büyüklüğünün farkında değil"

 

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Vural ''Ali Şen başkanın da benim de gözüm açık gidecek. Bu konuları çok konuştuk. Sansasyonel bir insan istiyorlar. Türk futbol tarihinde en fazla maç yöneten 2 hocayım. 26 tane takımda hocalık yaptım. Yılmazovic olsaydım Fenerbahçe'ye teknik direktör olurdum. Yaşımız artık kemale erdi. Yolda yürüyemiyorum, telefonlarım kilitleniyor. Halkın isteği Fenerbahçe'ye gelmem yönünde.

Advocaat'ın açıklamalarına anlam veremedim. Bu takım üst düzey oyunculardan kurulu. Advocaat'ın konuşmaları mantık dışı. Çalıştırdığınız takımı bu kadar küçük düşürmek hoş değil. Bu kadroyu alsam şampiyonluğa taşırım. Advocaat Fenerbahçe takımının büyüklüğünün farkında değil. Beni arayan kimse olmadı. Getirin şans verin görün kardeşim" açıklamasında bulundu.

 

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