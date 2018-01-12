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Spor

Yılmaz Vural, Dünya Kupası'na gidebilir

Tecrübeli teknik direktör, Dünya Kupası'na giden bir takımla görüştüğünü açıkladı

12 Ocak 2018 20:09

Teknik Direktör Yılmaz Vural, aldığı transfer teklifleri ile ilgili beIN Sports Haber'de Nazlı Canyurt'a önemli açıklamalarda bulundu. Vural, 12 takımdan teklif aldığını belirtti.

"İranlı yetkililerle İstanbul'da görüştüm"

"İran'dan İstanbul'a geldiler, görüştüm. Belki de gidebiliriz, bilmiyorum. İran Milli Takımı'nın Portekizli bir hocası vardı, Cezayir ile anlaşmış galiba. Böyle çok farklı bir durum var ortada, ama yurt dışı transferi çok kolay olmuyor, belli bir süreci var."

"12 takımdan teklif geldi"

Vural, Süper Lig dahil 12 takımla görüştüğünü söyleyerek, "Türkiye'de ligden birkaç takımla görüştüm. Bir alt ligden de hemen hemen 12 takımın başkanıyla görüştüm, olmadı. Hedef istiyor insan. Hep böyle ekonomik sıkıntıları olan, puanları silinen takımlar" ifadelerini kullandı.

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