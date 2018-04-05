T24 LogoT24 Logo
Spor

Yılmaz Vural, bıraktığını açıkladığı teknik direktörlüğe geri döndü; işte yeni adresi

Prensip anlaşmasına varıldığı açıklandı

05 Nisan 2018 15:10

Eskişehirspor Kulübü Başkan Yardımcısı Erdal Şahbaz, İldiz'in görevinden ayrılmasının ardından yeni teknik direktör için kolları sıvadıklarını kaydetti.

Türkiye'nin önemli teknik adamlarıyla görüşmeler yaptıklarını anlatan Şahbaz, "Tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural ile prensip anlaşması sağladık. Kendisiyle 5 maçlık sözleşme yapacağız. Öğleden sonra Eskişehir'de sözleşme imzalayacağız. Eskişehirspor camiası için hayırlı olsun" diye konuştu.

Vural'ın sezon sonuna kadar anlaşmaya vardığı, ligin bitiminde takımın durumuna göre sözleşme uzatacağı öğrenildi. 
Yücel İldiz'den boşalan teknik direktörlük koltuğu için arayışlarda olan Eskişehirspor, tecrübeli hoca Yılmaz Vural'la anlaşmaya vardı. Ligin son maçında evinde Balıkesir'e 3-1 mağlıp olan ve düşme hattında bulunan Es-Es, bitime 5 hafta kala Vural'la anlaştı. Yarın açıklanması beklenen anlaşmanın 5 maçlık olduğu ve takımın ligde kalması durumunda uzatılacağı öğrenildi. 31 puandaki Eskişehirspor, ligde 16. sırada yer alıyor. Kırmızı-siyahlı ekibim bir üst sırasında yer alan Samsunspor'un puanı ise 33. 

ETİKETLER

Yılmaz Vuralteknik direktörEskişehirsporprensip anlaşmasıgeri döndüErdal Şahbazİldizaçıklama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24