Yılmaz Vural Almanya'da ortaya çıktı!

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YILMAZ VURAL ALMANYA'DA





'YILMAZ HOCA’NIN BÖYLE BİR ŞEYE KARIŞACAĞINA İHTİMAL VERMİYORUM'





ADALI: EĞER BENİMLE İLGİLİ BİR ŞEY OLSAYDI ŞU ANDA AVUSTURYA'DA OLAMAZDIM

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Şükrü Saracoğlu Stadı’nda oynanan ve Fenerbahçe’nin 2-0 kazandığı Konyaspor maçında da şike yapıldığı iddia edildi.Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:Bu iddia üzerine tüm oklar geçen yıl Konyaspor’da teknik direktörlük görevinde bulunan Yılmaz Vural’a çevrildi. Vural, emniyet güçlerince gözaltına alınmak için aranıyor.Fenerbahçe'nin 2-0 kazandığı karşılaşmada sarı-lacivertli takımın gollerini Semih Şentürk ve Niang kaydetti.Ünlü teknik adamın; Trabzonspor'un yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürdüğü yurt dışı kampındaki ilk hazırlık maçında dün Almanya'nın 4. lig ekiplerinden Uerdingen'i 2 –0 mağlup ettiği maçı izlediği ortaya çıktı.Şike soruşturması kapsamında arandığı iddia edilen Yılmaz Vural'ın Trabzonspor-Uerdingen maçını tribünden izlediği belirlendiKonyaspor Kulübü Basın Sözcüsü İlker Özkan, bazı ulusal medya organlarında, "Fenerbahçe’nin Konyaspor’u 2-0 yendiği maçta, yeşil-beyazlı ekibin teknik direktörü Yılmaz Vural’a para verildiği" yönünde iddiaların yer aldığı haberlerle ilgili, "Yılmaz Hoca’nın böyle bir şeye karışacağına ihtimal vermiyorum" dedi.Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eski teknik direktörleri Yılmaz Vural’ın böyle bir konuyla gündeme gelmesinden üzüntü duyduklarını belirterek, 2010-2011 sezonunun 25. haftasında deplasmanda Fenerbahçe’ye karşı 2-0 kaybettikleri maç sonrası Vural’a para gönderildiği yönündeki haberlere inanmadığını söyledi.O maçta böyle bir şeyin olmasına imkan vermediğini dile getiren Özkan, şöyle konuştu:"Fenerbahçe çok güçlü bir dönemdeydi ve iyi futbol oynuyordu. Biz ise kötü bir dönem geçiriyorduk ve sporcularımız da performans olarak yeterli değildi. Bu maçta başka şeyler aranmamalı. Yılmaz Hoca’nın böyle bir şeye karışacağına da ihtimal vermiyorum. O dönemde puana ihtiyacımız vardı. Yaptığımız maçlar, Yılmaz Hoca’nın kendi kariyeri açısından da önemliydi. O da çıkış yakalamak istiyordu. Türkiye’nin önemli ve başarılı teknik adamlarından birisinin kendi geleceğini riske atacağına inanmıyorum."Beşiktaş, 15 Temmuz'a kadar sürdüreceği sezon öncesi yurt dışı hazırlık kampı için bugün Avusturya'nın Salzburg kentine geldi.Salzburg Havalimanı'nda yaklaşık 20 kadar taraftar Siyah-beyazlı ekibi karşıladı. Beşiktaş kafilesiyle beraber Salzburg'a gelen Futbol Komitesi Başkanı Serdal Adalı, havalimanında kısa bir açıklama yaptı.Dün İstanbul'da başlatılan futbolda şike iddialarının soruşturulmasıyla ilgili Adalı, "Adli süreci devam eden bir hadise var. Bu konu hakkında yorum yapmak yanlış olur. Bekleyeceğiz ve sonuçlarını göreceğiz. Neyin doğru, neyin yanlış olduğu önümüzdeki günlerde çıkacak. Ben şu anda buradayım. Benimle ilgili birşey olsaydı, herhalde burada olamazdım" dedi.Adalı daha sonra kendisine ilgi gösteren Siyah-beyazlı taraftarlara imza dağıttı.