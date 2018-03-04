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Spor

Yılmaz Vural: Adım Yılmaz ama artık yıldım, teknik direktörlüğü bıraktım

"Don Kişot gibi yeldeğirmenleriyle çok savaştım, gücüm kalmadı"

04 Mart 2018 16:24

33 yıllık kariyerinde 28 takım çalıştıran ve en son Giresunspor macerası 3 hafta süren Yılmaz Vural, teknik direktörlüğü bıraktığını açıkladı.

Son olarak Giresunspor'da görev alan ve Karadeniz ekibindeki macerası kısa süren Vural, yorgun hissettiğini ve artık teknik direktörlük yapmayacağını açıkladı.

Vural, Posta gazetesine verdiği demeçte, "Adım Yılmaz ama artık yıldım, teknik adamlık hayatımı noktalamaya karar verdim. Ya kafayı yiyeceğim ya da kalp krizinden zank diye gideceğim. En iyisi başka bir işte uğraş veririm" dedi.

​​Türkiye'deki futbol ortamına yönelik ümitsiz bir bakış açısı ortaya koyan tecrübeli teknik adam, "Futbolcu profesyonel değil. Başkan ve yöneticilerin hepsi değilse de çoğu bahsettiğim sınıftan. Ben neyi düzelteceğim? Don Kişot gibi yeldeğirmenleriyle çok savaştım. Gücüm kalmadı" ifadelerini kullandı.

"Emir demiri kesti"

Giresunspor'la eşi istediği için anlaştığını söyleyen Vural, "Giresunspor'a eşim istediği için gittim. Bana, 'Babam ölmeden önce senin hep Giresunspor'u çalıştırmanı isterdi. Hiç olmazsa şimdi bu isteğini yerine getir. Git Allah aşkına Yılmaz' deyince emir demiri kesti. Enteresandır, Giresun'un plakası 28, benim de gittiğim 28'inci takım. Gittik ve döndük" diye konuştu.

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