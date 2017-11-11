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Spor

Yılmaz Vural: "Amatör spora gerekli değeri vermiyoruz"

Oğuzhan HANÇER / AĞRI, (DHA)- Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından düzenlenen ‘Sporun Enleri’ ödül törenine katılan teknik direktör Yılmaz Vural, "Türkiye'mizde eksiğin ne olduğunu çok iyi biliyoruz

11 Kasım 2017 17:45

Oğuzhan HANÇER / AĞRI, (DHA)- Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından düzenlenen ‘Sporun Enleri’ ödül törenine katılan teknik direktör Yılmaz Vural, \"Türkiye\'mizde eksiğin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Amatör futbolcular en büyük eksiğimiz bu. Biz amatör spora gerekli değeri veremiyoruz maalesef\" dedi.
Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen ödül törenine, AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, AK Parti İl Başkanı Abbas Aydın, Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ali Düşmez, teknik direktör Yılmaz Vural, Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erkan Kösedağ, kamu kurum amirleri, çevre illerden gelen ASKF başkanları, amatör futbolcular ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan ödül töreninde futbol, tekvando, boks, atletizm gibi sportif alanlarda başarılı olan öğrencilerin de aralarında bulunduğu 52 kişiye ödül verildi. 
Türkiye’de çok sayıda kulüpte teknik direktörlük yapan Yılmaz Vural, Ağrı’da olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Ödül törenine katılmadan önce İbrahim Çeçen Üniversitesi\'nde öğrencilerle bir araya geldiğini belirten Vural, futbolu çok sevdiğini dile getirdi. Futbol sayesinde çok sayıda yere gittiğini ve farklı farklı insanlar tanıdığını vurgulayan deneyimli teknik adam, \"Beraber paylaşmayı, beraber kazanmayı ve takım oyunun ne olduğunu öğretti futbol, o yüzden bir futbol adamı olduğum için Allah’ıma şükrediyorum. Biz de istiyoruz ki ülkemizde imkanları iyi olan takımlarda görev alalım. Kendimizin antrenör olduğu iddiasındayız. Orada daha çok katkımız olur diye düşünüyorum. Ama maalesef ülkemiz kendi insanına, yabancıya verdiği değeri vermiyor. Bizde maalesef böyle bir şey var. Üniversitede biraz sitemkar konuştum. İşin eğitim boyutu, organizasyonu burada benim çok yakın dostum Ali Düşmez’de. Burada federasyonumuzun çok önemli olan karar veren kurumun başında. Aynı şeyleri düşünüyoruz aslında, Türkiye’mizde eksiğin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Amatör futbolcular, en büyük eksiğimiz bu. Biz amatör spora gerekli değeri veremiyoruz maalesef. Ben onun verdiği uğraşı çok iyi biliyorum, birkaç televizyon programında da söyledim. Ali Düşmez sayesinde bugün amatör maçlarda ambulans gidiyor, sağlık sorunu biraz çözüldü\" diye konuştu. 

(FOTOĞRAFLI)


 

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