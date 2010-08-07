-YILMAZ: TUTULAMAYACAK SÖZLER ÜLKEYE ZARAR VERİR DENİZLİ (A.A) - 08.07.2010 - Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, ''Bir ülkeye verilebilecek en büyük zarar, yapılamayacak sözleri ortaya koymak ve bunların altını dolduramamak'' dedi. Yılmaz, ''Para Politikaları'' konulu konferansa katılmak üzere geldiği Denizli'de Denizli Valiliğini ziyaret etti. Yılmaz, daha sonra basın mensuplarına ziyaretle ilgili bilgi verdi. Yılmaz, global ekonomik krizin ihracatta önemli daralmaya neden olduğunu belirterek, olumsuzlukların tamamen ortadan kalkmadığını, ancak etkilerinin giderek azaldığını söyledi ve şöyle konuştu: ''Biz buralarda olanı biteni çok yakından takip ediyoruz, Ankara'da. Ancak yine de buraya gelip yüz yüze görüşelim, sorulamayan sorular varsa, bu soruları bize sorsun sanayicimiz, iş adamımız, biz de buna içtenlikle cevap verelim dedik ve o nedenle buradayız. Kesinlikle bugün yapacağımız sunumdan sonra sanayicilerimizle, iş adamlarımızla bir araya geldiğimizde topu taca atmak yok. Sorunları olduğu gibi benimsemek, kabul etmek, yapılabilecekleri içtenlikle yapabilmek, yapılamayacakların da niçin yapılamayacağını ilgililerle paylaşmak, beklentileri olumlu, düzgün bir şekilde yönetmek için buradayız. Bir ülkeye verilebilecek en büyük zarar, yapılamayacak sözleri ortaya koymak ve bunların altını dolduramamak. O nedenle mümkün olduğu kadar içtenlikle, elimizdeki imkanları sanayicimizin, iş adamımızın emrine tahsis etmek, yapılabileceklerin nasıl yapılacağını onlarla paylaşmak için bugün buradayız.'' Yılmaz, bir basın mensubunun, iş adamlarının düşük kur-yüksek faiz politikasından şikayetçi olduklarını dile getirerek, faiz oranlarında bir düşme olup olmayacağı sorusuna, şöyle yanıt verdi: ''Zaten bu tür soruların soruların sorulacağını bilerek, bunlara cevap vermek ve açıklama yapmak üzere geldik. Dolayısıyla bugün sanayici ve iş adamlarımızla yapacağımız görüşmelerde bunları açıklığa kavuşturacağız. Dilimizin döndüğü, aklımızın erdiği kadar, başta söylediğim gibi yine topu taca atmadan, amalar, olumsuz gerekçeler göstermeden, bütün samimiyetimizle yapacaklarımızı, yapabileceklerimizi, yapamayacaklarımızı paylaşacağız.''