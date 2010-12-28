Yılmaz: Türkiye'nin 3. ordusu var

T24- Yazar Mehmet Y. Yılmaz, özel güvenlik güçlerinde çalışan 168 bin 975 kişinin oluşturduğu "Türkiye'nin 3. ordusu"nu "Demek ki devlet beni korumuyor" diyerek sorguladı. Yılmaz, "Ben kendimi korumak zorundaysam, işkencecilere kol kanat geren İçişleri Bakanı o koltukta neden oturmaya devam ediyor?" dedi.

Mehmet Y. Yılmaz'ın Hürriyet gazetesindeki köşesinde yayımlanan yazısı (28 Aralık 2010) şöyle:



Üçüncü bir ordumuz daha varmış!





Türkiye’de “özel güvenlik” kurumlarında çalışanların sayısı 168 bin 975 kişiye ulaşmış.

Bu 168 bin 975 kişinin çok az bir bölümünü tanıyorum. Bazıları bizim gazetede çalışıyor, bazıları oturduğum sitede. Sabahları günaydınlaşıyoruz, akşamları birbirimize “iyi akşamlar” diliyoruz.

Çok genç insanlar ve çalışma şartlarının da o kadar iyi olmadığını, ücretleriyle ancak günlük yaşamlarını sürdürebildiklerini, çocuklarının geleceği için birikim yapamadıklarını da biliyorum.

Ama durumun ilginçliğini de belirtmek zorundayım.

Bu sayı, Polonya, Kanada, Bulgaristan, Portekiz, Ukrayna, Arjantin gibi ülkelerin de aralarında bulunduğu 134 ülkenin asker sayısından fazla.

Avusturya, Belçika, Portekiz ve Çek Cumhuriyeti’nin orduları bir araya gelse bile bu sayıya ulaşamıyorlar.

Şimdi biz vatandaşlar olarak çalışıyor ve kazandığımızın bir bölümünü vergi olarak devlete veriyoruz.

Belki çok saf biri olabilirim, okulda bizlere öğretilenlere inandığım için!

Şöyle öğrenmiştim: Devlet, vatandaşlarının güvenliğini, eğitimini, sağlık gereksinimlerini karşılamak için vergi toplar!

Şimdi bu öğrendiğim ile karşıma çıkan tablo birbirini tutmuyor.

Hem devlete “beni korusun” diye vergi veriyorum hem de gelirimin bir bölümünü beni korusunlar diye özel güvenlik kurumlarına veriyorum!

Demek ki devlet, üzerine düşenin bir bölümünü yerine getirmiyor. Demek ki İçişleri Bakanlığı yeterince çalışmıyor. Ben kendimi korumak zorundaysam, işkencecilere kol kanat geren Bakan Bey o koltukta neden oturmaya devam ediyor?