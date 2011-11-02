-Yılmaz: ''Türkiye lojistik merkez olabilir'' WASHINGTON (A.A) - 01.11.2011 - Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye'nin, ABD'nin savunma alanında Afrika, Ortadoğu ve diğer pazarlara ulaşmasında lojistik merkez olabileceğini belirterek, ''Yeni savunma sistemlerinin dizayn edilmesi ve geliştirilmesi ile bu pazarlardaki tüm techizatların modernize edilmesi yenilenmesinde ortak işbirliği, firmalarımız arasında daha verimli işbirliği için gerçek potansiyel sunmaktadır'' dedi. Yılmaz, Amerikan Türk Konseyi'nin (ATC) 30. Yıllık Konferansı'nda konuştu. ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'a, annesinin vefatından dolayı başsağlığı dileyen Yılmaz, Türkiye ve ABD'nin sağlam ve derin köklere dayanan ortaklığının bulunduğunu hatırlatarak, iki ülkenin aynı değerleri ve çağdaş demokratik standartları paylaştığını söyledi. İki yakın ve dinamik müttefik olarak Türkiye ve ABD arasındaki yakın istişare ve işbirliğine değinen Yılmaz, iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin de ''örnek düzeyde'' olduğunu ifade etti. Yılmaz, Türk ve Amerikan ordularının dünyanın çeşitli yerlerindeki birçok BM ve NATO operasyonunda yan yana görev yaptığına dikkati çekerek, dünyayı tehdit eden bölgesel istikrarsızlıklardan coğrafi konumu sebebiyle Türkiye'nin de yakın derecede etkilendiğine değindi. Yılmaz, ''Bugünün dünyasının sorumlu ve dinamik bir üyesi olarak Türkiye, doğuyu batıyla, kuzeyi güneyle uzlaştırmak için elinden gelenin en iyisini yapıyor. Çözüm odaklı yaklaşımlar üretmeye ve bu çözümleri en etkili şekilde uygulamaya geçirmeye çalışıyoruz'' dedi. -''Savunma programlarının hacmi 27 milyar dolar''- Dünyadaki ekonomik krizin savunma bütçelerini her zamankinden daha etkin kullanılmasını gerektirdiğini belirten Yılmaz, Türkiye ile ABD arasındaki bu alandaki işbirliğinin bu dönemde daha büyük anlam taşıdığını söyledi. Yılmaz, Türkiye ile ABD arasında 3 işbirliği alanına dikkati çekerek, bunlardan birincisinin Türk savunma pazarı olduğunu vurguladı. Bu konuda ABD ile iyi işbirliklerinin olduğunu ifade eden Yılmaz, Türkiye ile ABD arasında, F-35'ler de dahil olmak üzere halen devam eden savunma programlarının hacminin 27 milyar doları aştığını hatırlattı. Yılmaz, Türk savunma programına yönelik işbirliğinin umut vadettiğini belirtti. -Bölgesel işbirliği- Üçüncü olarak savunma sanayinde bölgesel işbirliğinin önemine işaret eden Yılmaz, Türkiye'nin sadece uluslararası krizlerde değil aynı zamanda ekonomik işbirliklerinin artırılmasında stratejik konumda yer aldığını belirterek, ''Türkiye, ABD'nin (savunma alanında) Afrika, Ortadoğu ve diğer pazarlara ulaşmasında lojistik merkez olabilir. Yeni savunma sistemlerinin dizayn edilmesi ve geliştirilmesi ile bu pazarlardaki tüm teçhizatların modernize edilmesinde ortak işbirliği, firmalarımız arasında daha verimli işbirliği için gerçek potansiyel sunmaktadır'' diye konuştu. -''Terörle mücadelede işbirliği seçim değil gereklilik''- Türkiye ve Afganistan'da son dönemde düzenlenen hain terör saldırılarından duyduğu üzüntüyü dile getiren Yılmaz, teröre karşı mücadele etmede kararlı olduklarını vurguladı. Yılmaz, tüm ülkelerin, kendileri için ortak tehdit oluşturan terörizmi yok etmek için işbirliği yapmasının bir seçim değil, gereklilik olduğunu vurgulayarak, Türkiye ile ABD arasındaki ortaklığın ve yakın müttefiklik ilişkisinin sonucu olarak, iki ülkenin, terör örgütü PKK'ya karşı mücadelede gösterdikleri işbirliğinin gelecekte daha da artarak devam edeceğini görmekten memnuniyet duyacaklarını söyledi. ABD hükümetinin bu konuda kendilerine verdiği desteği takdir eden Yılmaz, ABD Kongresi'nden de gerekli askeri teçhizatların tedariki konusunda onay beklediklerini belirtti. -Ortadoğu- Ortadoğu'daki gelişmelere de değinen Yılmaz, Suriye'deki durumun bölgesel istikrarı olumsuz etkileme potansiyeline dikkati çekti. Geri döndürülemez dönüşüm sürecine giren Mısır'daki devrim başarılı olursa, bunun bölgedeki birçok ülkeye model oluşturacağına inandıklarını belirten Yılmaz, Türkiye'nin, bu dönüşüm sürecinde Mısır'a teknik, kurumsal ve ekonomik destek sağlamaya hazır olduğunu belirtti. Libya'daki operasyona en fazla katkı sağlayan ülkelerden birinin Türkiye olduğuna işaret eden Yılmaz, BM Güvenlik Konseyi'nin Libya ile ilgili son kararının bu ülkenin başarılı ve demokratik geleceği için önemli kilometretaşı olduğunu ifade etti. Yılmaz, Türkiye'nin Afganlara da kendi ayakları üzerinde durmaları için yardım etmeyi sürdüreceğini kaydetti.