Yılmaz: Türkiye artık krizden çıktı ancak...

T24 - Türkiye'nin artık krizden çıktığını belirten Merkez Bankası Başkanı Yılmaz, "Türkiye'nin üzerinde güneş var ancak Balkanlardan bulut gelebilir" dedi.



Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, teknik olarak Türkiye'de krizin bittiğini ancak yurtdışı piyasalara yönelik kaygıların devam ettiğini belirterek, "Ülkemizde güneş var ancak Balkanlardan bulut gelebilir " dedi.



Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen "Para Politikaları " konulu konferansta yaptığı konuşmada, yılın ilk yarısında hızlanan toparlanmanın yerini ikinci yarıda ılımlı toparlanmaya bıraktığını kaydetti.



Açıklamasında Mekez Bankası'nın uyguladığı kur politikasına da değinen Durmuş Yılmaz, ihracatçılara yönelik uyarılarada da bulundu. Döviz rezervlerinin arttırılmasının kurda öenmli bir değişiklik yaratmayacağını söyledi.



" Üretici kura bağlı karar almamalı, risk yönetimi kullanmalı " diyen Yılmaz, Merkez Bankası'nın döziz rezervlerini artırmaya devam edeceğini de açıkladı.



Kapasite kullanımının krizden önceki düzeye gelmesinin zaman alacağını, işsizlik rakamlarının hala yüksek olduğunu ve yükselen enflasyonun düşüşe geçeceğini de altını çizen Durmuş Yılmaz, Merkez Bankası'nın politika faizini uzun süre düşük tutma kararının devam ettiğini vurguladı.





