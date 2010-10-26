-YILMAZ: TOPARLANMA YAVAŞ VE KADEMELİ OLACAK ANKARA (A.A) - 25.10.2010 - Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, öncü göstergelerin ve reel kesim güven endeksinin son dönemde sınırlı bir düşüş sergilemesi ve tüketici güven endekslerinin düşük seviyesinin Türkiye ekonomisindeki toparlanmanın yavaş ve kademeli olacağını gösterdiğini bildirdi. Merkez Bankası Başkanı Yılmaz, Başkan Yardımcı Erdem Başçı ile birlikte Başbakan Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulunda, bankanın çalışmaları, para politikaları ve son gelişmelere ilişkin rapor sundu. Sunumunda son dönemde açıklanan verilerin iktisadi faaliyetin toparlanmaya devam ettiğini gösterdiğini bildiren Durmuş Yılmaz,imalat sanayinde kapasite kullanımının kriz öncesi seviyelere ulaşmasının zaman alacağının tahmin edildiğini ifade etti. Yılmaz, dış talebe ilişkin belirsizlikler önemini korurken iç talebin göreli olarak daha güçlü bir görünüm sergilediğini, istihdam koşullarındaki iyileşmenin devam etmesiyle birlikte ise işsizlik oranlarının halen yüksek seviyesini koruduğunu açıkladı. ''Yatırım harcamalarında ılımlı artışın önümüzdeki dönemde de devam etmesi beklenmektedir'' diyen Yılmaz, gelecek aylarda enflasyonun önemli bir düşüş sergileyeceği ve temel (çekirdek) enflasyon göstergelerinin orta vadeli hedeflerle uyumlu seyrini sürdüreceğinin tahmin edildiğini bildirdi. Sunumda kredi gelişmelerini de değerlendiren Başkan Yılmaz, 2010 yılının ilk yarısında hızlı bir artış gösteren banka kredilerinin yılın üçüncü çeyreğinde daha istikrarlı bir seyir izlediğini aktardı. Son dönemde krediye erişim imkanlarında iyileşme sağlanmasıyla beraber, küresel krizden en çok etkilenen KOBİ'lere kullandırılan kredi miktarında yüksek artışlar yasandığını ifade eden Yılmaz, firmaların takibe dönüşen kredi oranlarının da gerilediğini bildirdi. Merkez Bankası Başkanı Yılmaz, yılın üçüncü çeyreğinde de tüketici kredilerindeki toparlanma eğilimi sürdüğünü ve takipteki bireysel kredi oranlarının gerilemeye devam ettiğini, kredi eğilim anketlerinin işletmelerin kredi talebinde güçlenme yaşandığını gösterdiğini kaydetti. Küresel kriz sırasında kredi koşullarında yaşanan sıkılaştırmanın sona erdiğini belirten Yılmaz, karşılıksız çıkan çek sayısının son dönemde belirgin bir azalma eğilimi sergilediğini, yeni kurulan şirket sayısındaki hızlı artışın da iktisadi faaliyette canlanmaya işaret ettiğini söyledi.