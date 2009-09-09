Yılmaz: Susurluk raporunun bir nüshası bende!

Mesut Yılmaz, mahkeme heyeti tarafından istenen Susurluk raporunun bir nüshasının kendisinde olduğunu belirtti.



Birinci Ergenekon davasında mahkemenin kendisinden Susurluk raporunun istenmesine karar verdiği eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, “Hukukçulara danışacağım, ne yapmam gerekiyorsa onu yapacağım" dedi.



Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferi ile saat 21.50'de Münih'ten İstanbul'a gelen Mesut Yılmaz mahkemenin kararı ile ilgili değerlendirmede bulundu.



Yılmaz, "Şu ana kadar bana ulaşan bir talep yok. Ben de medyadan mahkemenin bu konudaki talebini öğrendim. Zannediyorum bu konudaki yasal düzenleme daha önceki durumla arasında bir farklılık var. Ceza kanunu ve hukuk kanunu değişikliğinde devlet sırrına ilişkin bilgilerin mahkemelere verilip verilmemesi konusunda farklı bir düzenleme getirildi. Ben de hukukçulara danışacağım ne yapmam gerekiyorsa onu yapacağım. Ben de rapordan bin nüsha var tabi" dedi.

