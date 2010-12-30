Yılmaz: Şu an sorun yok ama böyle giderse sorun çıkabilir

T24 - Merkez Bankası Başkanı Yılmaz, "Kredi genişlemesine, cari açığa bakınca biz bu tempoda gidersek ileride başımıza bir sorun çıkabilir" dedi.



Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz'ın, NTV'ye yaptığı açıklamalar şöyle:



"Bir sorun yok, fakat olabilir. Eski bir Fed başkanının bir sözü var. Merkez bankalarının görevi partinin doruğa ulaştığı, herkesin partiyle ilgili mutluluğun zirvesine çıktığı bir noktada işlerin daha da karışmaması için merkez bankasının şişeleri toplayıp herkesi evine rahat şekilde ulaştırması gerekir. Şu an ortalıkta problem yok. Kredi genişlemesine, cari açığa bakınca biz bu tempoda gidersek ileride başımıza bir sorun çıkabilir. Onun tedbirlerini almaya çalışıyoruz. İhtiyatlı ve dikkatli olmakta fayda var. Büyüyelim ama istikrarlı gidelim, yapmaya çalıştığımız bu. Aldığımız önlemler olası gelişmelere karşı tedbir niteliğinde. Biz ne yaptığımızı biliyorsak da muhatabımızın da ne yaptığımızı anlaması lazım. Kamuoyuyla temasın bir nedeni de bu.



Yurtdışında bir takım tespitler yapıldı. Financial Times'ta üç yazı çıktı. WSJ'de çıktı. Merkez Bankası ne yapıyor sorusu soruldu. Hiçbir zaman olmayan bir para politikası aracı kullanmıyorsunuz. Siz faizi düşürüyorsunuz, öbür taraftan sıkılaştırmak diyorsunuz. Bu zihinlerde soru işareti yaratıyor. Yeni ortamda biz bir politika karışımı ortaya koyduk. Bu son tahlilde parasal sıkılaştırmadır diyoruz. Bunun için de konuşuyoruz, konuşmak zorundayız.



Para politikasının başarısı için kamu maliyesi disiplini şart. Ekonominin içerideki ve dışarıdaki çapasına bakınca IMF ve AB bu görevi gördü. Önümüzde bir seçim var dikkatli olmamız gerekiyor. Orta vadeli hedeflere uyulduğu sürece para politikasında bir sorun görmüyoruz. Biz ekonomiden sorumlu bakandan çok büyük destek gördük. Tüm bakanlar için aynı şeyi söyleyemem.





Gül'le nasıl tanıştı?



Cumhurbaşkanı Gül'le aynı okulda okumadım. Bir çeteden söz edildi. 1976 yılında üniversiteyi bitirip Türkiye'ye dönmeye karar verdiğimde Londra'da onunla tanıştım. Onları orada evime davet ettim. Bulunduğum evi cumhurbaşkanına bıraktım ve Türkiye'ye döndüm.





"5 yıl yeterli değil"





Başkanlıkk için herhangi bir isim telaffuz etmem spekülasyon olur. Bu işi burada bırakayım diyorum. Herkes gibi benim de bazı isimler üzerinde etkilerim var. 5 yıllık süre yeterli değil. Ya iki dönem olmalı, ya 7-8 yıl olmalı. Göreve gelmem biraz sancılı oldu. Herkesin zihninde soru işaretleri vardı. Benim açımdan bu 2-2.5 yıl zaman aldı. Ben TCMB Başkanı olarak uluslararası merkez bankacıları arasında kendime yer edindiğimi düşünüyorum. Benden sonra gelecek arkadaşın iki dönem ya da 7-8 yıl görev süresi olması daha iyi olur.





"Medyadan rahatsız olmadım"





Ekonomi medyacılığı çok eski değil. Ekonomik birimlerin yaptıklarının kamuoyuna tercüme ediyor. Medya elemanlarının da yetişkin olması lazım. Basınımızda bu konuyu çok iyi bilenler var. Yaptığı eleştirinin hakkını verenler var. Fakat başında bir şeyi söyleyip sonunda başka şey söyleyenler de var. Medyadan ben hiç rahatsız olmadım.



Bir sivil toplum örgütü görüş bildiriyor. Sizin elinizdeki verilere göre iki ay önceki eleştiriye göre yapmıyorsunuz. Fakat zaman içerisinde bir noktaya gelince yapmanız gerekiyor. Burada iki ay önceki öneriler örtüşüyor. Bu söyledi yaptı deniyor. Merkez Bankası Başbakan söylediği için yapmıyor."





