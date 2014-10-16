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Yılmaz Özdil'in ilk yazısına suç duyurusu

Yılmaz Özdil'in Sözcü'deki ilk yazısına nefret söylemi içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulacak

16 Ekim 2014 13:14

Yeni başbakanın kim olacağı hakkındaki yolsuzluk göndermeleri içeren yazısının sansürlenmesinin ardından Hürriyet’ten ayrılan Yılmaz Özdil’in Sözcü’deki ilk yazısı hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Irkçılığa ve Milliyetçiliğe Dur De platformu, 10 Ekim tarihli yazısında, iç savaş nedeniyle Türkiye’ye sığınan Suriyeliler hakkında nefret söylemi içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle Özdil hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

 

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Özdil’in transferinin "Sen yine içinden geldiği gibi yaz Yılmaz" sloganıyla duyurulduğu Sözcü ilanlarına atıfla, "Sen sakın içinden geldiği gibi yazma Yılmaz!" denilen Dur De’nin çağrısında, suç duyurusu için 16 Ekim Perşembe günü sabah saat 10:00’da İstanbul’da Çağlayan Adliyesi C Kapısı’nda buluşulacağı belirtildi.

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