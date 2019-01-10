Yılmaz Özdil'den Sözcü'ye: Kendi gazetemiz bizim için lütfedip kılını bile kıpırdatmadı!

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Bu ülkenin meşrebi ve duruşu belli olan Cumhurbaşkanını bira içmeye, Mozart dinlemeye zorlamak faşistliğin dik alasıdır" sözlerinin ardından gazetesinin "lütfedip kılını bile kıpırdatmadığını" söyledi. Özdil, "Kendi gazetemizi, yazarlarımızı, çalışanlarımızı savunmak için hayatlarını ortaya koyduğunu yazdı.

Özdil, “Samimiyetle söylüyorum, Erdoğan bir tane bira içmiş olsaydı bugün çok daha iyi bir Türkiye olurdu" demişti.

"Bir bira..." başlığıyla (10 Ocak 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümünde Özdil şunları kaydetti:

İçmeye zorlamadım, teklif var, ısrar yok.

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İkincisi…

Hitler ağzına bira sürmezdi, demokrat mıydı?

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Üçüncüsü…

Bir bira trafikte bile suç değilken, Halk Arenası'nın bir bira yüzünden üç program kapatılması hangi promil hesabıyla yapıldı?

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Dördüncüsü…

“Bir bira içseydi” dediğim için 15 gündür yandaş medyada linç ediliyorum, “tezek beyinli” diyen var, “mikrop bulaştırıcı yaratık” diyen var, “şizofren” diyen var, “kımıl zararlısı” diyen var, “çukur” diyen var, “ebu cehil” diyen var, “haddini aştı” diyen var, “ayyaş” diyen var, “skandal” diyen var, “küstah” diyen var, “aşağılık” diyen var, “şerefsiz” diyen var, “ahlaksız” diyen var, “edepsiz” diyen var, “kirli” diyen var, “pislik” diyen var, “müptezel” diyen var, “eroinman” diyen var, “Amerikancı” diyen var, “emperyalist” diyen var.

En son asrın liderimiz TBMM kürsüsünden “faşistin dik alası” dedi.

Ve, kendi gazetem Sözcü bunlarla alakalı tek kelime yazmadı.

Tam sayfa medya köşesi olmasına rağmen çıt çıkarmadı.

Dünyada hangi gazete, o ülkenin cumhurbaşkanı tarafından kendi yazarına “faşistin dik alası” denilmesini haber yapmaz?

Hangi demokrat ülkede, hangi gazete kendi yazarına yönelik iktidar medyası saldırısına sessiz kalır?

Kendi gazetemizi, yazarlarımızı, çalışanlarımızı savunmak için hayatımızı ortaya koyuyoruz, kendi gazetemiz bizim için lütfedip kılını bile kıpırdatmıyor… Çivi yazısı öğrenip kil tabletlere mi yazsam?