Yılmaz Özdil'den Muharrem İnce'ye: Ekmek için Ekmeleddin'den bile sekiz puan daha az oy aldı!

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, 24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarını değerlendirdi.

"Muharrem İnce, ekmek için Ekmeleddin'den bile sekiz puan daha az oy aldı. Türkiye'nin rejimi değişti" diyen Özdil, sözlerine "Gerekirse kariyerimizi, gerekirse kendimizi yakarız. Daima Mustafa Kemal'in askeriyiz. Kazananı tebrik ederiz ama, asla biat etmeyiz. Bunca felaketten sonra hâlâ maval okumak isteyen varsa, başka kapıya" diye devam etti.

Özdil, "Dertleşme" başlığıyla yayımlanan (26 Haziran 2018) yazısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e karşı yarıştığı seçimde yüzde 30.79 oy alan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce için şunları söyledi:

"Sekiz defa seçim kaybeden guguk kuşuyla, iki defa guguk kuşunu bile yenemeyen Muharrem İnce'nin, kendisine rakip makip olamayacağını gayet iyi biliyordu. On defa mağluplardan bir galip çıkmayacağını bilmek için, siyasi deha olmaya gerek yoktu."