Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a 'Kılıçdaroğlu' çağrısı: Hazır OHAL de kalkmamışken şunu görevden alıver!..

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, 24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleriyle birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokuzuncu yenilgisini yaşadığını söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerektiği görüşünü dile getiren Özdil, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik olarak "Bari, asrın liderimize sesleneyim. Bak bunca senedir senden hiçbir şey istemedim. İlk defa bi şey rica ediyorum. Tek adam seçildin, hazır Ohal de kalkmamışken, ilk icraat olarak gözünü seveyim şunu görevden alıver, kırma beni. Kayyuma bile razıyız gari" dedi.

Özdil, "Dokuz defa kaybetti koltuğu bırakmıyor… “Koltuk sevdasına tutulanların bizim partide yeri yok” diyor" başlığıyla yayımlanan (27 Haziran 2018) yazısında şunları kaydetti:

"İki defa deneyip kendisini bile yenemeyen Muharrem İnce'yi, kendisini sekiz defa yenen Akp'yi yenmesi için aday gösterdi iyi mi. Partiyi bile vermediği Muharrem İnce'ye ülkeyi vereceği zannedildi. Sonra da çıktı, 'bu seçimin tek kaybedeni Akp'dir, bir tarafa yazın, önümüzdeki seçimde çok daha güçlü sonuçlar alacağız, bütün veriler bunu gösteriyor, koltuk sevdasına tutulanların bizim partimizde yeri yok' dedi."

"(Üç milyon altı yüz yetmiş beş bin dokuz yüz kırk dördüncü defa, belki bu defa anlaşılır umuduyla tekrar yazıyorum… CHP'yi geri almadan Türkiye'yi geri alabilmek mümkün değildir.)"