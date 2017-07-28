Yılmaz Özdil'den Cumhurbaşkanı'na: Kıçında giyecek donu olmayan ahalimizi 'hasbelkader' tebrik ederim!

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Almanya'ya yönelik olarak kullandığı "Hasbelkader yakaladıkları zenginlikle Türkiye'yi tehdit etmeye kalkıyorlar" ifadesine tepki gösterdi. "Ne almışlar Tbmm başkanı İsmail Kahraman'a? Maybach S600. Mercedes'in uzay mekiği. Lüksün nirvanası" diyen Özdil, sözlerine "Kıçında giyecek donu olmayan sayın ahalimizi hasbelkader tebrik ederim" diye devam etti.

Yılmaz Özdil'in "Hasbelkader" başlığıyla yayımlanan (28 Temmuz 2017) yazısı şöyle:

Mercedes… 280 bin kişi çalışıyor, bunların 14 bini tasarımcı, yıllık cirosu 100 milyar euro, yılda 2.5 milyon otomobil üretiyor, sadece Stuttgart'taki fabrikasından her 35 saniyede bir otomobil çıkıyor.

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BMW… 108 bin kişi çalışıyor, yıllık cirosu 65 milyar euro, yılda 1 milyon 600 binden fazla otomobil üretiyor, Rusya'dan Meksika'ya 14 ülkede fabrikası var, aynı zamanda Rolls-Royce ve Mini'nin de sahibi.

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Volkswagen… 625 bin kişi çalışıyor, yıllık cirosu 105 milyar euro, geçen yıl 10 milyon 300 bin otomobil sattı, dünyanın en çok otomobil üreten şirketi oldu. Volkswagen çatısı altında, Volkswagen markasının yanısıra, Audi, Porsche, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Skoda ve Scania üretiliyor. Alman otomotiv sanayi, araştırma-geliştirme'ye her yıl 16 milyar euro döküyor, ar-ge'ye bütçe ayırma rekoru Volkswagen'e ait, her yıl tek başına 6 milyar euro harcıyor.

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Audi… Volkswagen bünyesinde yılda bir milyon otomobil üretiyor, 85 bin kişi çalışıyor, yılda 55 milyar euro ciro yapıyor.

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Porsche… Volkswagen bünyesinde yılda 21 milyar euro ciro yapıyor, 24 bin kişi çalışıyor.

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Skoda… Volkswagen bünyesinde yılda 10 milyar euro ciro yapıyor, 28 bin kişi çalışıyor.

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Scania… Volkwagen bünyesinde yılda 35 milyar euro ciro yapıyor, 44 bin kişi çalışıyor.

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Opel… Fransız Peugeot tarafından satın alındı ama, Almanya'daki fabrikalarında 35 bin kişi çalışıyor, 12 milyar euro ciro yapıyor.

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Ford Almanya… 28 bin kişi çalışıyor, 20 milyar euro ciro yapıyor.

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MAN… Volkwagen bünyesinde 15 milyar euro ciro yapıyor, 53 bin kişi çalışıyor.

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Iveco-Magirus… 2 bin kişi çalışıyor, 1.5 milyar euro ciro yapıyor.

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Bu Almanya'da…

11 bin makam otomobili var.

Bizim Türkiye'de…

35 bin makam otomobili var.

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Ne demişti asrın liderimiz?

“Hasbelkader zengin olan Almanya kendine çeki düzen vermeli” demişti.

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Ne almışlar Tbmm başkanı İsmail Kahraman'a?

Maybach S600.

Mercedes'in uzay mekiği.

Lüksün nirvanası.

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Kıçında giyecek donu olmayan sayın ahalimizi hasbelkader tebrik ederim