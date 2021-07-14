Yılmaz Özdil: Yoksulluğa ve yoksulluk üzerinden dindar insanlarımızı sömürenlere, ancak ve ancak, eğitimli gençlerimizle son verebiliriz

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Kurban Bayramı’nda yardım toplayan dolandırıcı kurum ve derneklere dikkati çektiği bugünkü yazısında, “Yılda bir defa üç beş garibana yarımşar kilo et vererek, kişisel vicdanımıza sevap hormonu enjekte etsek bile, aslında topluma hiçbir faydasının olmadığını bilmeliyiz” dedi.

“Yoksulluğa ve yoksulluk üzerinden dindar insanlarımızı sömürenlere, ancak ve ancak, eğitimli gençlerimizle son verebiliriz” diyen Özdil, devamında şunları kaydetti:

“Yoksulluğu bağış değil, anca iyi yönetilen ülke doyurabilir. Nitelikli kadrolar tarafından yönetilen ülke doyurabilir.

Gelin lütfen, Kurban Bayramı vesilesiyle, insan fidanları ekelim. Gelin lütfen, kurban için ayırdığınız bütçeyi, eğitime bağışlayın. Ben Darüşşafaka'yı tercih ediyorum, Darüşşafaka'ya, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne, Çağdaş Eğitim Vakfı'na, Türk Eğitim Vakfı'na, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği'ne, Atatürkçü Düşünce Derneği'ne, akıldan bilimden, kültürden sanattan, hukuktan emekten, hayvana sevgiden, doğaya saygıdan yana derneklere bağışlayın. Gelin lütfen, kurban için ayırdığınız bütçeyi, çoban ateşi ruhuyla, fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller için bağışlayın.”

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